Fijan reglas para garantizar voto libre

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral fijó reglas para evitar el uso de recursos públicos en los procesos electorales que se realizarán este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla.

El documento establece que todos los órdenes de Gobierno y servidores públicos deberán garantizar el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Por ello, queda prohibido difundir, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Los ciudadanos que acepten regalos no están comprometidos a votar por alguna persona o partido.

"La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona", señaló el documento.

Precisó que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.

Estableció que se considerará un atentado contra el principio de imparcialidad si se condiciona a cualquier ciudadano, de forma individual o colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie.

Se pidió atender el llamado para suspender el funcionamiento o dar de baja las páginas de internet de instituciones de Gobierno, y se mantiene la norma de que sólo podrá hacerse propaganda gubernamental para cuestiones de salud, educación, protección civil o emergencias.

"A partir del inicio de las campañas electorales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la elección extraordinaria de Puebla y hasta la conclusión de las jornadas electorales no podrán operarse programas federales y/o locales no contemplados ni crearse nuevos programas sociales.

"Sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral", agrega.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que sigue siendo una preocupación evitar que recursos o poderes públicos o privados, influyan en el desarrollo equitativo de las elecciones.

"Esta preocupación se ha materializado en diversas disposiciones normativas y, muchas de ellas, han sido establecidas como parámetro de referencia en el propio texto constitucional.

"Es relevante reiterar que, si queremos contribuir a que las elecciones locales se desarrollen conforme a los principios constitucionales de equidad e imparcialidad, resulta indispensable que todas las instituciones, los gobiernos, los actores políticos y partidistas respetemos todas las reglas del juego democrático que nos hemos dado", dijo.