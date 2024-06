Festejó Margarita que será primera gobernadora de Morelos

Ciudad de México.- La Plaza de Armas de Cuernavaca fue reservada para el festejo de Margarita González, que hoy se proclamó como la próxima y primera gobernadora de Morelos.

"Estoy emocionada de ser la primer mujer que va a ser gobernadora de Morelos, después de nada menos, de 155 años que se fundó nuestro estado", destacó.

Ayer, su contrincante más cercana, Lucía "Lucy" Meza de la coalición "Dignidad y seguridad por Morelos vamos todos" (PAN, PRI, PRD, y RSP) intentó celebrar en este sitio, pero esto fue obstruido por policías, vallas metálicas y hasta con luces apagadas.

Pero hoy, para el evento de las 17:00 horas, se iluminó con luces del color de la bandera y además, la candidata de la oposición dio luz verde a la aceptación de resultados del PREP, que hasta el corte de esa hora, con el 79.5 por ciento de las actas computadas, la brecha entre las dos candidatas es por 17 puntos a favor de González.

No obstante, Lucy Meza denunció que el 2 de junio se gestaron una serie de irregularidades.

"Celebramos la participación de la ciudadanía, para definir el futuro de nuestro querido estado de Morelos, y reconocemos el mandato popular. Sin embargo, ante la serie de irregularidades que han puesto en riesgo la legalidad del ejercicio democrático, pedimos a las autoridades garantizar la integridad del proceso electoral", pidió.

Sin embargo, en el templete, González mencionó a Meza y a Jessica Ortega, de Movimiento, las otras dos mujeres que compitieron por llegar al Poder Ejecutivo morelense.

"Les extiendo mi mano para construir un Morelos justo. Vamos a esperar la entrega de la constancia de mayoría para iniciar el proceso de transición de Gobierno", expuso.

De igual manera, anunció que convocará a todos los candidatos ganadores para unir fuerzas por esa entidad para construir lo que llamó el "Plan Morelos", un proyecto en el que aseveró, escuchará e invitará a todos los sectores sociales y las fuerzas políticas.

"Poniendo por encima de todo el bienestar del pueblo, dejando de lado todos nuestros intereses personales y de partido para poner en el centro a los morelenses", sostuvo.

En su administración, refirió, se construirá "el nuevo gobierno de la transformación" y a partir de la próxima semana realizará una gira por todos los municipios del estado para agradecer su participación y apoyo.

En su discurso mencionó su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y festejó el virtual triunfo por la presidencia de Claudia Sheinbaum.

"Comparto la felicidad del triunfo de una mujer extraordinaria, la doctora Claudia Sheinbaum que dirigirá el rumbo de nuestro país".

Se pronunció a favor del Plan C y dijo estar segura que desde el Poder Legislativo se hará lo posible por concretarlo.

"Se que en Morelos van a hacer el mejor papel de la historia para ayudar a esas transformaciones constitucionales", indicó González Saravia.

La ex directora de la Lotería Nacional (2018-2020) basó su triunfo no tanto en la suerte, sino el trabajo de quienes destacó, abonaron para tocar casa por casa y hablar de ella en los municipios de la entidad.

"Honraré ante ustedes el compromiso del lema de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no engañar al pueblo de Morelos", fue su promesa.

Pese a que el calor dio tregua al evento por el cielo nublado, la plaza del primer cuadro de Cuernavaca no se llenó y al menos 200 sillas se quedaron sin ocupantes.

Quienes fueron bailaban con los chinelos y con una canción modificada de Chayane con la que repetían "¡Fiesta en Morelos!"

Margarita González arribó con personal de seguridad que la siguió como su sombra y al templete subió con candidatos a diputaciones y con su marido, Carmelo Enríquez, exmilitante del PRD.

Ciudadanos cuestionados, confiaron en que con ella se deje atrás la inseguridad y con la promesa de paz y reconciliación de la candidata de la "Coalición Sigamos Haciendo Historia en Morelos", en Morelos se viva como anunciaban insistentemente los animadores del festejo: "A todas margaritas".