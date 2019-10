Festeja SNTE 75 años; agradece a López Obrador

Ciudad de México— Frente a Palacio Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró su 75 aniversario, evento en el que los maestros agradecieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por las reformas y leyes secundarias.

En un templete acompañando por autoridades y secretarios seccionales, Alfonso Cepeda indicó que fue iniciativa del Mandatario reivindicar al magisterio.

A lado de Luis Andrade Ibarra, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato en el periodo 1977-1980, y acompañado de cientos de docentes de toda la República entonó: "¡El SNTE, presente, apoya al Presidente!".

El dirigente afirmó que a lo largo de más de siete décadas, el sindicato ha logrado avances en los ámbitos económico, social y profesional.

En este 2019, con reformas a los artículos 3, 31 y 73 y con las leyes secundarias, el Presidente López Obrador cumplió sus compromisos con el magisterio, aseveró Cepeda.

"El Presidente nos ha dicho que los compromisos se cumplen y lo está cumpliendo a los trabajadores de la educación con las reformas", expuso.

Subrayó que en las modificaciones a la ley se incluyeron demandas del SNTE.

Entre éstas, desaparecer la evaluación punitiva, fomentar el desarrollo profesional de los trabajadores de la educación y la recuperación del escalafón para docentes.

"Ya no es solamente un examen o una evaluación el factor para que un compañero sea director, sea supervisor", señaló.

Como requisitos, ahora se considerará la antigüedad, la preparación, la labor en la comunidad y el desempeño, como se hacía antes de la reforma educativa promulgada en el sexenio anterior.

"¡Palabra cumplida, compañeros!", festejó.

También, celebró la carrera magisterial a través de una promoción horizontal, en la que los maestros podrán obtener mejoras salariales.

Además, resaltó que el Gobierno morenista les ha cumplido la basificación de miles de maestros en el País.

"Después de 6 meses y un día tendrán que entregarles su plaza de base", dijo.

"Ya no estamos en indefensión jurídica volvemos a ser regidos por el apartado B del Artículo 123 constitucional y ahí acudiremos cuantas veces lo necesitemos".

Especificó que al momento, entre Educación Básica, Media Superior y Superior, suman 116 mil 458 docentes basificados, lo que, dijo, es gracias a las instrucciones del Presidente López Obrador.

La próxima semana, detalló, el dirigente del SNTE entregará 4 mil basificaciones más y en la Ciudad de México ya esperan otras 10 mil plazas para entregar.

"Hoy tenemos mejores condiciones para hacerlo, respaldando con toda nuestra fuerza la transformación que impulsa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México", afirmó.

Al final de su mensaje se refirió, sin decir nombres, sólo con el calificativo "enemigos de la educación", a quienes han contravenido decisiones del SNTE.

En un contexto en el que la ex lideresa Elba Esther Gordillo ha manifestado su interés de retomar las riendas del Sindicato, y que organizaciones afines a ella, y otras contrarias como la CNTE, han pedido la democratización, sentenció: "¡No pasarán!".