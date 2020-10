Fernández Noroña da negativo a prueba de Covid-19

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña informó que salió negativo en la prueba PCR para diagnosticar Covid-19.

En redes sociales, el legislador mostró los resultados del Centro de Investigación Biomédica de Zacatecas, perteneciente al IMSS, con fecha del 23 de octubre.

Afirmó que fue precavido, luego que sintió una irritación en la garganta, y que nunca sintió los síntomas del coronavirus.

"Fui precavido de más. Para los que ya celebraban que me hubiese enfermado porque no uso cubrebocas, les comunico que salí negativo", tuiteó.

El legislador recibió expresiones de apoyo por no estar enfermo, pero también críticas sobre cómo logró que le hicieran el examen en el IMSS.

"¿Cuál es la metodología a seguir para que me hagan la prueba Covid en el IMSS? Yo tuve contacto con una persona diagnosticada positiva, fui al IMSS a consulta y hacerme la prueba, pero al no tener síntomas, no me la quisieron hacer. O tengo que ser funcionario para que me lo hagan?", escribió el usuario Francisco Mendoza.