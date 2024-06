Felicitó AMLO Sheinbaum antes de conteo del INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que felicitó a Claudia Sheinbaum antes de que el Instituto Nacional Electoral (INE) saliera a dar los resultados del conteo rápido de la elección presidencial.

En la mañanera, al ser cuestionado si ha visto esta semana a la virtual presidenta electa, el mandatario ventiló que, el domingo por la noche, tras el cierre de casillas, le mandó un "recadito de felicitación" a Sheinbaum por mensajería instantánea.

López Obrador incluso pidió a su vocero y coordinador de comunicación, Jesús Ramírez, que pusiera en pantalla el mensaje de felicitación que le envió esa noche a Sheinbaum, pero su colaborador no lo consiguió durante la conferencia.

"He hablado con ella y le he mandado algún recadito de felicitación ¿Quieren conocerlo? ¿Sí? Bueno, (pon) el que le mandé el domino en la noche ¿Lo quieren? Pero nada más ese eh", instruyó López Obrador.

"¿Cuántos (mensajes) son?", se le preguntó.

"No, no, no, no, no, eso y ya, le ofrezco disculpas por anticipado a Claudia por darlo a conocer, pero a ver si lo tiene Beatriz (Gutiérrez), mi compañera, mi esposa, un día voy a hablar de ella en la mañanera eh, la voy a invitar porque me ha ayudado mucho, como se comprenderá", respondió.

"Es el mensaje que le envié en la noche del domingo. Yo creo que además ya habían cerrado las casillas, para que no vaya ser que. (pon) la felicitación, (velo) con Beatriz. Hay un texto, yo la dicté (la felicitación)".

"¿Habla de los resultados?", le preguntó Ramírez.

"No, no, mejor la voy a buscar yo, no vaya a ser que lo vayan a usar para otras cosas", comentó López Obrador.

""Dice (Beatriz) que ya lo borró", le explicó el vocero.

"Ya lo borró mañana, a lo mejor lo guardó Claudia y está de acuerdo y entonces lo podemos poner".

Sin mostrar el mensaje, ni precisar la hora que se lo envió a Sheinbaum, López Obrador reveló que, en dicha comunicación, le dijo a la morenista que, para él, es lo mejor que pudo pasarle a México en estos tiempos.

El jefe del Ejecutivo argumentó que ya tenía la información de los resultados de la elección porque en su Gobierno hay inteligencia.

"¿Se lo mandó antes de que salieran los resultados del INE?", se le insistió en alusión a los conteos rápidos de la elección presidencial que comunicó el INE a las 23:50 horas del 2 de junio.

"Ya habían dado a conocer los resultados, o estaban por darlos a conocer", dijo.

"¿Usted ya tenía la información?", se le cuestionó.

"Sí, o sea, aquí no hay espionaje, se acabó el espionaje, pero sí hay inteligencia, pues aquí se sabe todo porque viene gente de todos lados, y nos informan, por eso para qué vamos e estar espiando, escuchando teléfonos, sabemos todo lo que pasa en el país, pero ya sabíamos ¿no?", justificó.