Felicita López Obrador a Cuarón por su triunfo

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al director Alfonso Cuarón por obtener tres Oscares, pero reveló que aún no ha visto Roma.

"Buenas noticias, felicitamos a Alfonso Cuarón por los Oscares, por la distinción a la película Roma considerada, premiada, como la Mejor Película de habla no inglesa, la mejor película extranjera, lo felicitamos también por su Oscar como Mejor Director, también por el Oscar en Fotografía", dijo.

"Nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales, tengan este reconocimiento tan importante en el cine, de modo que felicidades a todos los que hicieron la película 'Roma'.

"No la he podido ver pero ahora pues una película tan importante, premiada, de mexicanos que me siento orgulloso, tan luego tenga tiempo la veo, estoy en deuda, pero ya me voy a poner al corriente", afirmó.

Dijo que no ha hablado con Cuarón y señaló que coincide con las expresiones del cineasta sobre el racismo que impera en el país.

"En México todavía hay mucho racismo y lo abrazo desde aquí y lo felicito, anoche ya no pude (llamarle) porque yo me acuesto temprano, pero tenía yo pensado hacerlo hoy en la mañana", agregó.

Además, anunció que pedirá al Senado que se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras domésticas, pues se habló del tema con el presidente de la OIT cuando visitó México.

El Presidente afirmó que está en la mejor disposición de invitar al elenco de 'Roma' a Palacio Nacional.