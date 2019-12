'Fatal, decisión de juez en caso Abril'

Toluca— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como fatal la decisión judicial que permitió salir de prisión a Juan Carlos García, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Abril Pérez, por lo que pidió una investigación del Consejo de la Judicatura local.

En rueda de prensa en la Segob, la funcionaria calificó como insostenible el argumento del juez del caso para reclasificar el delito de tentativa de homicidio, que es grave, a violencia familiar, que no amerita prisión preventiva oficiosa.

¿Qué opina usted de la actuación y la resolución del juez?, se le preguntó.

"Fatal, y te voy a decir por qué, porque su argumento toral para reclasificar el delito y para decir que no era una tentativa de feminicidio, (...) sino violencia intrafamiliar, el argumento del juez fue verdaderamente insostenible", afirmó.

"Dijo que cuando le había pegado con el bate, eso leí en los periódicos, no he visto el expediente, ella estaba dormida y entonces si la hubiera querido matar o tentativa de feminicidio, cuando estuviera despierta y la hubiera querido 'batear' con el bate, imagínate nomás, entonces ahí cambiaba la situación".

A pregunta expresa sobre si pudo haber corrupción para que García fuera excarcelado, la funcionaria dijo que no puede presumir eso, aunque la argumentación jurídica del impartidor de justicia, enfatizó, no fue sólida.

"Que investigue el Consejo de la Judicatura, que investigue, yo no puedo imputarle eso", dijo.

"Tú inmediatamente vez la solidez de los argumentos de los jugadores para tomar una decisión y si los argumentos no son sólidos, como en este caso, no fueron sólidos, simplemente reclasificó para que saliera, entonces dices 'a ver, algo está pasando'", comentó.

Cuestionada sobre el alza en los feminicidios y la violencia familiar en el país, la funcionaria afirmó que uno de los factores que ha contribuido es una cultura patriarcal "muy arraigada" de golpes y maltratos a la mujer.

"Es un tema de educación, tenemos que avanzar en otro concepto de igualdad, de compañerismo, de no agresión a la mujer", añadió.



No hay narcoterrorisno en México: Segob

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en México hay cárteles de la droga y crimen organizado, pero no narcoterrorismo.

"No me gustaría ni tampoco acepto la terminología narcoterrorismo, tenemos sí, grupos criminales, sí, tenemos sí delincuencia organizada, sí, tenemos sí cárteles de la droga, sí, pero todo dentro del marco de delincuencia", sostuvo.

"No de narcoterrorismo. Sí delincuencia, sí cárteles, sí organizaciones criminales, pero no narcoterrorismo, para no actualizar temas jurídicos, hipótesis jurídicas de normativas internacionales que pudieran tener consecuencias".

Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que designará como terroristas a los cárteles mexicanos, la funcionaria subrayó que es muy importante cuidar las palabras y el concepto jurídico.

"Y cuidar no decir eso, narcoterroristas, porque entonces actualizamos Carta de Naciones Unidas, actualizamos hipótesis que los Americanos tienen en su legislación interna, en fin", sostuvo en la sede de la dependencia

"Ahí el Canciller Ebrard me dio todo el sustento jurídico donde incluso se actualiza la Carta de Naciones Unidas en el artículo, creo que 51, en cuanto tú dices que un país tiene terrorismo se actualiza para en legítima defensa actuar en consecuencia y eso no es, ni es terrorismo".

A pregunta expresa, Sánchez Cordero rechazó que lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, luego del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, pueda ser calificado como narcoterrorismo.

"No, no (es), se detuvo a una persona ejecutando una orden de aprehensión girada por un juez de distrito y fue a ejecutarse esa orden de aprehensión", mencionó.

"Y el tema de que el Presidente haya tomado la decisión de dejarlo libre para no tener consecuencias de otras pérdidas de vidas humanas, porque así lo ha manifestado él de manera contundente, es un decisión política que tomó".