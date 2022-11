Fastidian a 7 mil viajeros robo, migración y neblina en AICM

Ciudad de México.- Unos 7 mil viajeros vivieron un día de caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Una interrupción en el servicio de internet del Instituto Nacional de Migración (INM) y un banco de niebla que impedía aterrizajes y despegues seguros, afectaron a unos 7 mil pasajeros.

La falla en los sistemas del INM fue atribuida al intento de robo de cable por parte de una persona que fue detenida horas más tarde.

La interrupción de internet de la fibra óptica dañada desde la madrugada afectó no sólo los trámites de ingreso al País, los cuales tuvieron que realizarse manualmente, sino también a los sistemas de algunas aerolíneas y a usuarios de Telmex, la empresa proveedora del servicio, según informó oficialmente el INM.

Adicionalmente, 69 vuelos de salida y llegada fueron afectados por el banco de niebla que se asentó desde la madrugada en la terminal.

El AICM precisó que fueron afectadas 44 salidas y 25 llegadas hasta las 8:33 horas, cuando la niebla se disipó.

No obstante, el impacto tuvo secuelas de horas, pues diversos vuelos fueron programados para su despegue o arribo incluso hasta las 11:00 horas.

Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, había atribuido la interrupción del servicio a un cambio de sistema y a la capacitación del personal del INM.

"Había capacitación del personal de Migración y detuvieron ahí el sistema, pero ya está. Fue un cambio del sistema", insistió el secretario.

Las fallas y la niebla, provocan un día 'negro'

"Hubo momentos, unos más prolongados que otros, simplemente no había red, no había manera de cotejar los pasaportes, las alertas, dar las salidas, simplemente no había señal de internet ni de telefonía", dijo a Reforma un agente de Migración.

"La falla (en los filtros del INM) atrasó todo por más de seis horas", estimó el agente migratorio, quien además acusó que la falta de personal en los filtros y de capacitación entre ellos agudizó el problema.

Indicó que de manera regular deberían de laborar de 12 a 18 elementos por turno.

"Pero este desmadre nos agarró con seis en la madrugada, no salía nada en la pantalla, sólo error", reveló. Los mandos mandaron a llamar a más personal a la Terminal 2 para aliviar la situación.

Indicó que a los connacionales se les aplicó la salida mediante el llenado manual de formatos.

En este punto, reconoció el agente, varios de sus compañeros carecían de capacitación para el debido llenado de los formularios, lo que provocó un embudo en la zona de Migración.

El INM comunicó alrededor de las 11:00 horas de ayer que que los sistemas de los filtros migratorios se habían restablecido y operaban al 100 por ciento.

Sin embargo, en un recorrido por la T2, después de esa hora, se constató que la afectación continuó.