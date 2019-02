Faltó reconocer a México por Chapo: Osorio

El exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong consideró que las autoridades de Estados Unidos olvidaron reconocer al Gobierno de México por haber detenido dos veces a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Lejana aquella noche del 11 julio de 2015, para el Gobierno el aciago día en que por segunda vez se fugó de prisión el capo --cuando Osorio Chong despachaba como Secretario--, el ahora jefe de la bancada del PRI en el Senado se atrevió a reconocer la "habilidad" de Joaquín Guzmán para salir de prisión.

"Vi la felicitación que se dan entre ellos, entre todos los que fueron llamados a este proceso (el juicio a "El Chapo"). Creo que faltó el factor más importante, que es el reconocimiento al Gobierno de México, al que por lo menos en lo que corresponde a su servidor, lo detuvimos en 2014 y lo detuvimos en 2016", resaltó.

"Creo que es el momento para aprovechar y reconocer a las fuerzas federales que lograron su detención; no fue fácil, me tocó verlo. La primera ocasión en 2014, cómo se hizo una gran investigación y cómo se logró su captura. Y ante la habilidad --tenemos que llamarle así-- para salir, la gran acción, nuevamente, de la autoridad federal, para nuevamente aprehenderlo y a todos los que le ayudaron."

En entrevista, el parlamentario hidalguense felicitó al Gobierno de los Estados Unidos y a las autoridades judiciales por la sentencia de cadena perpetua para Joaquín Guzmán.

Por lo pronto, Osorio Chong aseguró que los funcionarios de la Administración anterior no deben estar preocupados por el hecho de que su nombre haya salido a relucir en el juicio al capo.

"Me acuerdo cuando algunos de ustedes -señaló a reporteros-me preguntaron si no había temor de lo que fuera a decir allá "El Chapo", cuando se extraditó, y les dije que de ninguna manera, que por supuesto estábamos convencidos del trabajo limpio y transparente que se hizo."