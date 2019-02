Faltan en Los Pinos vajillas y muebles

Ciudad de México— La Presidencia de la República dio a conocer que se desconoce el paradero de muebles y vajillas que eran utilizados por los mandatarios en la Residencia Oficial de Los Pinos.

En entrevista, el vocero Jesús Ramírez Cuevas explicó que no existen registros formales sobre los objetos que integraban el menaje del inmueble donde habitaban los presidentes.

“Hay enseres, mobiliario y algunas otras cosas que estaban en Los Pinos, por ejemplo, las vajillas de la época del centenario y ya no están”, dijo.

—¿Esas no las encontraron?, se le preguntó.

“No se han encontrado. Pero el registro exhaustivo de lo que hay y de lo que falta es difícil. Había un catálogo de obras de arte, sobre todo las que estaban en comodato y las que fueron regaladas a la Presidencia en cada época y que quedaron bajo resguardo de Los Pinos, pero todo lo demás, los enseres, los muebles, las vajillas, todo eso no estaba catalogado ni registrado, entonces no hay manera de comprobar, simplemente ya no están, no se sabe qué es lo que no está”, respondió.

El funcionario detalló que, entre los objetos “extraviados” está una vajilla de importante valor histórico, y posiblemente monetario, de la que sólo dejaron el estuche.

—¿Era muy valiosa la vajilla extraviada?, se le cuestionó.

“Pues tiene un valor simbólico, más que monetario, aunque por ser una antigüedad podría tener un valor en el mercado, pero sobre todo era, hasta donde se sabe, una vajilla importante, de la que sólo quedó el estuche”, aseveró.

Por otro lado, Cuevas informó que se han localizado algunas obras de arte que estaban en bodegas y de las que no se informó en el proceso de entrega-recepción.

El funcionario adelantó que ya se analiza la posibilidad de exhibirlas en el nuevo museo de Los Pinos.

A pregunta expresa dijo desconocer si los expresidentes con vida han colaborado con información sobre la posesión de algunas obras de arte faltantes.

El vocero explicó que se hará público un reporte a detalle sobre los hallazgos.