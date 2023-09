Falso que Sedena negara información de Iguala.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negara a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa información del caso.

Previo a reunirse con los padres, el Mandatario federal defendió la actuación del Ejército y acusó que hay quienes buscan manchar la información que realiza su Gobierno.

"Es un asunto que han manejado los conservadores reaccionarios en contra nuestra y también de un grupo de pseudodefensores de Derechos humanos que han medrado con el dolor de la gente, ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, en dólares y tienen un pensamiento muy conservador, reaccionario, entonces están queriendo manchar la investigación que estamos haciendo", declaró.

"Descalificar el trabajo que estamos haciendo, nada más les preguntaría a estas organizaciones de derechos humanos que me dijeran en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este tan lamentable, en dónde se tiene a dos generales presos, 20 soldados de tropa, un ex Procurador y como 120 detenidos, ¿dónde?, ¿en qué país? Y todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso voy a hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, no es cierto que el Ejército no entregó toda la información, es falso", agregó.

El Jefe del Ejecutivo dijo que Emilio Álvarez Icaza es un farsante que se ha dedicado a mentir.

- ¿Descarta rompimiento con padres?, se le preguntó.

"Sí, porque no hay motivo, no hemos fallado y no vamos a fallar, independientemente de lo que puedan decir los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, eso es entendible y humano, independientemente de eso, el REFORMA o los medios de manipulación, lo importante aquí es tener la conciencia tranquila", respondió.

Este lunes, AMLO aseguró que el Gobierno de Estados Unidos ya entregó todas las grabaciones del grupo criminal "Guerreros Unidos", relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En abril de 2018, REFORMA reveló parte del contenido de las conversaciones telefónicas sostenidas por jefes de GU con sicarios de Iguala.

De acuerdo con los mensajes de Blackberry, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala habrían sido desaparecidas entre 50 y 60 personas y no 43; hubo seis muertos más y policías de ese Municipio, Cocula y Huitzuco participaron en auxilio de sicarios de Guerreros Unidos (GU).

Jefes de esa organización criminal dieron órdenes desde Chicago de involucrar a policías en la detención de estudiantes y de pedir apoyo del Gobierno de Guerrero ante la magnitud del conflicto desatado.

Las conversaciones, interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a ocho operadores de GU en Chicago.