Fallo de Corte da certeza jurídica, dice presidenta del INE

Ciudad de México.- La decisión de la Corte de anular el llamado Plan B de la reforma electoral da certeza jurídica y llega en buen momento para seguir con los trabajos del proceso electoral del próximo año, que arrancará formalmente el 4 de septiembre, dijo Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Vamos a iniciar el proceso electoral el 4 de septiembre, por eso la resolución (de la Corte) llega en el mejor tiempo. Con eso ya podemos iniciar (...) llega en el momento adecuado", opinó.

En entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, Taddei fue muy cuidadosa y cautelosa en manifestarse en torno al proceso interno de Morena y al momento que calificó de "efervescencia" de todos los actores políticos, partidos y organizaciones ciudadanas.

Ante preguntas de si se trataba de precampañas, de si se podrían anular las candidaturas con estos actos, o qué hace el INE para este momento, la consejera indicó, por un lado, que se reciben quejas de los actores políticos, los analiza y valora la Comisión de Quejas y del organismo electoral, y las envía a la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral federal, que es la que decide sobre si hay o no violaciones a la ley.

Comentó, a pregunta expresa, que de acuerdo a la ley vigente, tras el fallo de la Corte, las precampañas presidenciales inician la tercera semana de noviembre.

La funcionaria precisó que estos tiempos de precampañas podrían variar en otras elecciones, pues recordó que en 2024 habrá comicios en todo el país de manera simultánea, no sólo para cargos federales, sino también locales.

"Estamos hablando de varios tipos de campaña. (...) Es la elección más grande, no por el número de electores, que siempre serán más, sino porque por primera ocasión estaremos de manera concurrente las 32 entidades del país", apuntó.

Recordó que hay lineamientos del Instituto que han sido avalados también por el Tribunal, en donde se precisan una serie de limitaciones a los actos públicos en esta etapa.

"Ya hay una resolución (...) El Tribunal acaba de confirmar unos lineamientos en donde nos dice lo que no está permitido hacer (...) lo que se puede hacer, si se toma en cuenta modo, tiempo y lugar", explicó.

A la pregunta de si está permitido este procedimiento a Morena siempre y cuando no pidan el voto, la presidenta del INE contestó: "Eso es lo que dice la ley, no estamos inventando nada".

Insistió en que la Comisión de Quejas valora y analiza medidas cautelares -" y por cierto lo hace muy bien"--, para poder avanzar en la sustanciación de las quejas que puede presentar cualquier actor con personalidad jurídica que sienta vulnerados sus derechos político- electorales.

La ley establece que estos asuntos que analiza la Comisión de Quejas, añadió, se mandan a la Sala Especializada del TEPJF, que es quien eventualmente puede determinar irregularidades o no, e imponer o no sanciones.

"Que (se diga) que el INE le permita o no, esa no es la percepción correcta, ese no es el tema correcto. La Comisión de Quejas hace lo que la ley le permite y sustancia. Y luego el Tribunal es el que responde y falla jurídicamente", añadió.

Sobre si se podrían eventualmente cancelar candidaturas en caso de que se acreditaran actos anticipados de precampañas por algunos aspirantes, Taddei atajó el tema.

"Pues yo insisto, Joaquín, aquí hay que ser muy cuidadosos porque es un tema a futuro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de al menos de nuestra parte, no podemos aseverar algo que no existe en este momento", apuntó.