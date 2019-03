Fallece 1 de cada 5 por alcoholismo

Ciudad de México— En México, uno de cada cinco adultos de entre 20 y 40 años fallece a causa del alcoholismo, afirmó Germán Martínez, director general del IMSS.

Al inaugurar la 12 Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos en Puebla, el funcionario señaló que el Seguro Social brinda cada año 50 mil consultas a derechohabientes con problemas de adicciones.

Mientras que en todo el sistema de salud se atiende a 2 millones 200 mil personas que consumen alcohol en exceso.

El titular del IMSS sostuvo que la labor de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de México es importante porque, si ese número de personas que bebe en exceso desarrollara cirrosis, el costo de la atención sería elevado.

"Si gastáramos 20 mil pesos por cada una de esas 2 millones 200 mil personas (con problemas con el alcohol), que es el costo por cirrosis en la etapa A, la etapa más elemental, el País tendría que gastar 44 mil millones de pesos en atenderlos", afirmó.

En un Estadio Cuauhtémoc abarrotado, Germán Martínez explicó que el alcoholismo no es un vicio, sino una enfermedad de la que nadie está libre.

Indicó que el alcohol y las drogas matan y generan dolor, por lo que el Gobierno federal busca apoyar a los jóvenes y ofrecerles un futuro fuera de estas sustancias tóxicas.

Y aunque esta organización no pide apoyo a las autoridades, aseguró, el instituto está a su disposición para llevar el mensaje de vida plena.

A nombre del IMSS y del Gobierno, el ex panista recibió el libro conmemorativo "Alcohólicos Anónimos" No. 3 millones y felicitó a sus integrantes por alcanzar cada día una nueva vida.