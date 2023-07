Fallan otra vez sistema y cuentas de Banco del Bienestar

Ciudad de México.- Sin hacer retiros, las cuentas de los beneficiarios del Banco del Bienestar se están quedando en ceros.

Los encargados en las sucursales justifican que hay fallas en el sistema, o es cuestión de los bancos y deben esperar.

PUBLICIDAD

Desde ayer, usuarios reportan que esto les ocurre al intentar sacar dinero en cajeros de otros bancos diferentes al del Bienestar.

En los puntos de atención de la Secretaría del Bienestar, la gente llega con esta queja, pues afirman que al llamar a las líneas telefónicas las esperas son de 30 minutos y les cuelgan o no les dan respuesta.

Esto ocurre tanto en la Ciudad de México, como en otros estados de la República, y las quejas son externadas tanto en sucursales, como en redes sociales.

"Recibí mi pensión de adulto mayor, fui al cajero a sacar dinero y no me dio dinero, al regresar hablé al Banco de Bienestar y no tenía el dinero en mi tarjeta", señaló Leticia Gallardo.

"Mi padre es invidente, vive en un lejano rancho en Cadereyta, Nuevo León, ayer le chequé su saldo en la app del Bienestar y se reflejaron $4,800. Hoy fue al centro de Cadereyta para poder comprar su despensa y al momento de pasar la tarjeta le dice: fondos insuficientes", refirió Denisse de Trejo.

"Vuelvo a revisar la app y solo tiene un saldo de $1,007. ¿Qué puedo hacer con esta situación? ¿A donde me dirijo?", le preguntó a la dependencia.

REFORMA pidió versión a la Secretaría del Bienestar sobre esta situación, y no obtuvo respuesta. Acudió a la sucursal ubicada en Avenida Vallejo, en la Alcaldía Azcapotzalco, donde el tiempo de espera para retirar el apoyo es de hasta 2 horas.

En el punto, los Servidores de la Nación explicaron que este problema sólo ocurre con quienes al buscar evadir las largas filas optaron por acudir a una sucursal de otro banco.

Las personas en esta situación, admitió la funcionaria, han sido muchas.

Pero debido a la cantidad de gente que de por si hay en estos días de pago u "operativo", se les pide que vuelvan hasta el próximo 18 de julio, cuando acaban los retiros programados por letras del apellido.

Si en ese tiempo no se les regresa el monto reclamado, dijo, deberán pasar a hablar con la gerente, pero no se les garantiza que su problema quede solucionado ese mismo día.

"Hay que esperar 5 días para que se te refleje. Si te cobró comisión entonces tienes que venir aquí, pero hasta que termine el operativo para que hables con la gerente y le digas lo que sucede, después del 17 termina el operativo y hay que venir acá para que metas una aclaración", indicó.

"Es que se lo están haciendo (retiro) otros bancos, les están haciendo supuestamente les dan el dinero, pero no se los dan. Ya han venido muchos (con esta queja) como luego ven lleno y no se quieren esperar, quieren sacar en otro lado y eso les está sucediendo. Entonces, muchas les están diciendo que vengan hasta después del operativo para que digan lo que sucede y ya manden a la gerente el reporte", agregó.