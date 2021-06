Faccioso, gobernar para un solo partido: AMLO

Especial

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gobierna para todos, ya que no es "faccioso".

En la supervisión de una obra, a la que asistió el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, el Mandatario federal aseveró que pese a que él pertenece a otro partido se trabaja de forma conjunta por el bien común.

"No se puede llegar al Gobierno y gobernar nada más para un partido, eso es faccioso ¿Y qué es ser faccioso? Pues es ocuparse nada más de un grupo, de una parte y así es un partido", expresó.

"Gobierno es todos, sean del partido que sean, esa es la democracia, pueden haber diferencias y acaban de pasar las campañas y hubieron elecciones, pero una vez que ya se constituye el Gobierno, se tiene que atender a todos, no es de que 'a ver, tú no estás conmigo, tú no votaste por mí, tú no vas a recibir nada', eso ya se acabó. El presupuesto no es de ningún partido, el presupuesto el dinero de todo el pueblo".

López Obrador supervisó este sábado la construcción de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca, obra que lleva un 67 por ciento de avance y se prevé que concluya en julio del año próximo.

En un recorrido por la zona, Jorge Mendoza, director general de Banobras, le informó al Mandatario federal que este proyecto dará empleo a mil 800 personas de forma directa y a más de 3 mil 500 de forma indirecta.

Entre los beneficios mencionó que fomentará el comercio, el turismo y la conectividad en la entidad.

Detalló que la inversión es de cerca de 8 mil 200 millones de pesos desde su inicio que es hace más de 10 años, hasta su conclusión.

Le especificó que esta carretera tiene una longitud de 104.3 kilómetros y dentro de esta construcción habrá dos carriles, más el acotamiento; 10 puentes, dos viaductos, tres túneles, nueve entronques y cinco rampas de emergencia.

Resaltó que el tiempo de traslado que regularmente es de 6.5 horas se reducirá a cerca de dos horas y media.

"Lo que va a hacer es que la gente que pueda visitar la Costa pueda llegar muy rápido", dijo.

Al respecto, el presidente indicó que el tiempo previsto para la construcción es para julio de 2022 y aseveró que la revisará de forma personal.

"Yo voy a estar viniendo a supervisar esta obra, cada determinado tiempo voy a estar haciendo lo mismo para que se cumpla con lo que aquí nos informó Jorge Mendoza, que vamos a inaugurar en julio del año próximo. Ya le tomamos la palabra", expuso.