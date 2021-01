'Extravían' Policías mil 400 armas en 2 años

Ciudad de México.- En los últimos dos años, las Policías estatales y las corporaciones federales, incluida la Guardia Nacional, han "desaparecido" 341 fusiles y mil 75 pistolas, suficientes para armar a un batallón militar.

El robo o extravío de armas largas representa un incremento del 7 por ciento en la "desaparición" de pistolas con respecto a los dos últimos años de la Administración de Enrique Peña Nieto.

La Policía mexiquense y la Guardia Nacional encabezan la pérdida o sustracción de armas con un total de 205 y 165, respectivamente.

Les siguen la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, con 152 armas "extraviadas". En 2019, reportó la "desaparición" de 112 y de 40 en 2020, de acuerdo con una respuesta de información de la Sedena entregada en diciembre.

Sin embargo, la Guardia Nacional --creada en junio de 2019-- encabezó en 2020 la lista de armas "desaparecidas" con 120 unidades, de las cuales 48 fueron fusiles y 72 pistolas.

En 2018, la Fiscalía General publicó en el Diario Oficial de la Federación que en caso de robo, pérdida, destrucción o extravío del armamento por descuido o negligencia se tendrán consecuencias penales y se deberán cubrir los costos de reposición.

En tanto, agentes de la extinta Policía Federal aseguraron que mandos de esa corporación incurrieron en negligencias al reportar pérdidas de arsenal y culpar a elementos de tropa por el extravío, lo que llevó a diversos elementos a enfrentar sanciones administrativas y penales.

"Lo mismo se vuelve a presentar en la Guardia Nacional, los mandos que vienen del Ejército no se hacen responsables de nada y se siguen perdiendo las armas. Claro que saben dónde fueron a parar, pero no lo dicen y se sanciona a la tropa", afirmó un ex agente federal incorporado a la GN.

En la Guardia Nacional participan ex federales y elementos de las fuerzas armadas. No obstante, el fenómeno del extravío o robo de armas persiste en esa nueva corporación.

"Van a parar a la delincuencia organizada. Son armas en buen estado, no son chatarras, obvio que van a parar a manos de los delincuentes, a dónde más", aseguró el ex federal.

Durante la revisión que realiza la Sedena del armamento y los permisos de las Policías locales y de corporaciones federales es donde se han detectado los faltantes e, incluso, el uso de otras armas que no estaban registradas en las bitácoras.