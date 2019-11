Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aceptarán la intervención de Estados Unidos ni de ningún país, luego de hechos violentos como los ocurridos contra familia LeBarón o en Culiacán, y actuarán de acuerdo a las leyes internacionales.

"Como lo dije, cooperación sí, intervencionismo, no. Pensamos que con la cooperación, la persuasión, vamos a llegar a un acuerdo en este tema", afirmó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"No vamos a permitir que personas armadas, actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio".

El mandatario señaló que actuarían de acuerdo a las leyes internacionales en caso de que se tomara una decisión contraria al interés nacional.

"Si en el caso remoto se tomara una decisión que consideremos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales", dijo.

"En el caso de que se tomara una decisión que consideraremos contraria al interés nacional, pero lo veo así, improbable, porque les puedo hasta narrar las conversaciones telefónicas, además deben de estar grabadas", agregó respecto a las llamadas sostenidas con el presidente estadounidense, Donald Trump, luego que éste ofreciera ayuda a México para combatir a los cárteles de narcotráfico.

Por otra parte, López Obrador lamentó también que haya ciudadanos que pidan la intervención de autoridades extranjeras.

"Desde 1914 no hay una intervención extranjera en México y eso no lo podemos permitir, lo digo nada más para tener el antecedente, contextualizar, porque hay quienes sin información suficiente piden la intervención, es lamentable, ni siquiera quiera voy a mencionar quiénes están haciendo esto, porque inclusive sin son autoridades están violando la Constitución, pero eso es el puro antecedente histórico".