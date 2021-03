Extraña AMLO mítines en el Zócalo

Tomás Martínez / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hace falta realizar un acto grande en el Zócalo capitalino y que espera que para septiembre se pueda hacer uno.

"En verdad, deseo, a ver si se puede que para el mes de la Independencia, en septiembre, hacer un acto en el Zócalo, hace falta, hace falta que tengamos un acto grande.

"Me da mucha pena que estoy visitando los estados y nada más es saludo, la gente quiere hablar y comunicarse, les recibimos los escritos, hasta donde puedo los escucho, pero no es lo mismo", aseguró en conferencia matutina.

El mandatario federal recordó que suspenderá sus giras de los fines de semana por los estados para respetar la veda electoral y que solo visitará obras de "entrada por salida".

"No voy a hacer giras (los fines de semana), vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe gobernarlos, representarlos, vamos a estar posiblemente en algunas regiones, no van haber medios, boletines de prensa, no va haber mensajes referidos a esas reuniones, nada más es ir a la obra.

"Aprovecho aquí para ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores, si voy a un Estado será de entrada por salida, voy a llegar sin avisar", comentó.