Extraditan a regio por lavado en caso Kirchner

Ciudad de México.- México entregó en extradición a Argentina al regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, para ser juzgado por presuntamente ser prestanombres y lavar al menos 30 millones de dólares del secretario personal de los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El pasado viernes 28 de octubre la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al extraditable a agentes argentinos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes lo trasladaron a Buenos Aires en un vuelo de Aeroméxico.

"Isaac 'E', presuntamente en 2003 formó parte de una asociación delictiva que organizó un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero con el fin de enriquecerse ilegalmente; parte de esos fondos fueron utilizados en la comisión de otros delitos. En diciembre de 2021, fue ubicado en Monterrey, Nuevo León, y detenido, por lo que el Gobierno de México concedió la extradición del reclamado al Gobierno de la República Argentina", dijo la FGR.

Esparza Hidalgo fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11 de Argentina, para ser juzgado por los delitos de lavado de activos de origen delictivo agravado.

Fue detenido con fines de extradición el 2 de diciembre de 2021 en la capital de Nuevo León y casi dos meses después, el 27 de enero del presente año, luego de que Argentina presentara la petición formal de extradición, Esparza Hidalgo se allanó a la entrega.

Es decir, informó que no iba a interponer recurso legal alguno y que estaba de acuerdo en ser trasladado al país requirente. Dicha manifestación la hizo en una audiencia celebrada en esa fecha ante Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control federal del Reclusorio Sur.

El Gobierno federal tardó nueve meses en entregarlo y en todo ese tiempo el detenido estuvo a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A Esparza Hidalgo se le involucra en el escándalo argentino de sobornos y lavado de 70 millones de dólares del ex secretario particular de los Kirchner, de los cuales habría blanqueado 30 millones en dos sociedades off shore.

Según el Ministerio Público de Argentina, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de 2003 a 2007 y de 2007 a 2015, su exsecretario personal, Héctor Daniel Muñoz, acumuló 70 millones de dólares por sobornos en contratos de obra pública.

Muñoz murió de cáncer el 25 de mayo del 2016, pero la acusación señala que su viuda Carolina Pochetti y el primo de ésta, Carlos Gellert, operaron el lavado de los activos que en vida obtuvo como sobornos el colaborador de los Kirchner.

Gellert se casó con la regiomontana Perla Aydeé Puente Reséndez y se establecieron en Monterrey, donde se hicieron amigos de Esparza Hidalgo, quien se dedicaba a las apuestas deportivas.

El regiomontano poco después apareció como accionista de las off shores Marble Hill y Wood Haven -ambas creadas por la viuda de Muñoz en las Islas Turcos y Caicos- a cuyas cuentas se transfirieron 30 millones de dólares para invertirlos en el proyecto Providenciales. Esta inversión al parecer no se llevó a cabo.

El 7 de noviembre del 2018, Gellert y Puente Reséndez huyeron a Estados Unidos, cuando ya los seguía la Interpol, pero el argentino fue deportado a su país y ella a Reynosa, donde fue detenida con fines de extradición.

Gellert y la viuda de Muñoz revelaron la ruta del dinero, y ella fue quien delató a Esparza Hidalgo, ahora preso en una cárcel argentina.