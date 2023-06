Expresa Lilly Téllez dudas sobre método del Frente

Ciudad de México.- La senadora Lilly Téllez (PAN) expresó que veía bien el método del Frente Amplio por México, aunque dijo que tenía "algunas dudas" y debía analizar los pormenores, "porque estamos ante un Gobierno que hace trampa".

"A mí el INE me persigue y me tiene empapelada con denuncias ridículas y entonces tengo que analizar, con mucho cuidado, que no exista alguna posibilidad de que el Gobierno me inhabilite", consideró.

Por la tarde, la senadora Lilly Téllez dirigió un escrito a la opinión pública con el que explicó que debía cerciorarse "de que el método es sólido, que no caeremos en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares corporativas".

La senadora pidió al comité organizador que considerara 50 preguntas relacionadas con la legalidad y validación del método; su financiación, fiscalización y transparencia; con la etapa de recolección de firmas; la aplicación de estudios de opinión; la consulta directa, la equidad, el desarrollo de la consulta y el resultado que arroje el método.

A continuación la carta íntegra de la senadora:

"A la opinión pública:

"Celebro la disposición de los partidos políticos para sumar fuerzas con la sociedad civil en esta gran alianza opositora. Es un gran primer paso. Deseo participar en este proceso con el respaldo ciudadano con el que cuento. Sin embargo, quiero tener certeza de que el método es sólido; que no caeremos en actos ilegales, en financiamientos ilícitos o conductas clientelares o corporativas.

"Solicito a los convocantes y al comité organizador que consideren las dudas aquí expuestas. Hay tiempo para que una mesa técnica con los aspirantes y nuestros representantes precisen reglas que garanticen equidad y legalidad. Los partidos y las organizaciones han hecho una propuesta valiosa. Es necesario que escuchen a los aspirantes.

"50 PREGUNTAS

Legalidad del método y validación del método

1. ¿El método propuesto ha sido o será consultado con el INE para garantizar que se apegue a la ley?

2. ¿Participará el INE en la organización del método?

3. ¿Cuáles serán las condiciones de imparcialidad y objetividad del órgano interno que conduzca el método?

4. ¿Los aspirantes podrán participar en los nombramientos de los integrantes del comité organizador?

5. ¿Tendrán los aspirantes representación formal y permanente en el comité organizador?

Financiamiento, fiscalización y transparencia

6. ¿Cuáles serán las reglas de financiamiento, fiscalización y transparencia aplicables al método interno? ¿Cómo se blindará el proceso de la influencia de dinero ilegal?

7. ¿Quién podrá aportar recursos a los aspirantes y cuál será el tope individual y total del financiamiento privado?

8. ¿Habrá topes de gasto por aspirante?

9. El gasto ya realizado por los aspirantes ¿computará para dicho tope?

10. ¿En qué actividades estará permitido gastar y cuáles serán los mecanismos de ejercicios de los recursos obtenidos?

11. ¿Qué tipo de actividades podrán realizar los aspirantes, dado que en esta etapa está prohibido promover el voto?

12. En el caso de que se contrate personal para recabar apoyo de la ciudadanía, ¿podrán recibir remuneración por sus servicios? ¿Cómo y quién les pagará? ¿Cómo se va a reportar ese gasto?

13. El método y las actividades realizadas por los aspirantes ¿serán sufragados con cargo a las prerrogativas de los partidos?

14. ¿Cada aspirante pagará sus requerimientos y actividades con su propio patrimonio? ¿Podrán recibir aportaciones en dinero y/o en especie? ¿De quiénes y con qué límites?

15. ¿Bajo qué mecanismo y ante qué instancia se rendirán cuentas?

16. ¿Quién tendrá a su cargo la fiscalización de la procedencia y destino de los recursos?

17. ¿Cómo impactarán los ingresos y gastos, tanto del método como de los aspirantes, a los topes anuales de financiamiento de los partidos políticos determinados por la ley?

18. ¿Se presentarán informes de ingreso y gasto? ¿Ante quién y cuándo?

19. ¿Los informes de los aspirantes serán públicos?

Detalles técnicos de la organización del método interno

Respecto de la etapa de recopilación de firmas

20. ¿Cuáles van a ser los mecanismos válidos para obtener las firmas? ¿Físicos, tecnológicos o ambos?

21. ¿Un ciudadano podrá otorgar su firma sólo a un aspirante? En caso de que un ciudadano respalde a varios aspirantes ¿a qué aspirante se asignará dicha firma?

22. ¿Se usará una aplicación única, como la que usa el INE para registrar las firmas de candidatos independientes o un sistema especial de acceso libre a los ciudadanos?

23. ¿En qué momento los aspirantes podrán validar la aplicación o el sistema especial?

24. ¿Ya se desarrolló o cómo se desarrollará la herramienta tecnológica que se utilizará para recolectar firmas?

25. ¿Cuáles serán las reglas de operación de la herramienta tecnológica para el registro, conservación de datos, validación de autenticidad de firmas y consulta por parte de los aspirantes? ¿Con qué periodicidad se generarán reportes con el estado de la actualización de firmas?

26. ¿Qué instancia será responsable de la protección de datos personales de los ciudadanos que aporten sus firmas o, en su caso, se registren en el padrón del método? ¿Quién resguardará dicho padrón?

27. En caso de que se opte por una modalidad física de recolección de firmas ¿cuál será el formato autorizado? ¿Cómo se organizará la logística de recolección? ¿Quién conducirá el proceso de validación y captura de dichos formatos? ¿En qué oportunidad se notificará duplicidades, firmas defectuosas o inválidas? ¿Se otorgará el derecho a solventar las firmas faltantes? ¿En qué momento procesal?

Respecto a los estudios de opinión

28. ¿Bajo qué criterios se diseñarán las encuestas (fraseo de las preguntas y tipo de respuesta)?

29. ¿Cómo se garantizará que las encuestas midan efectivamente la competitividad de los aspirantes?

30. ¿Los aspirantes o sus representantes podrán participar en el diseño de los estudios de opinión y en la selección de las casas encuestadores?

31. ¿Serán públicos en su totalidad los cuestionarios, diseño de muestra y la base de datos de las encuestas?

32.¿Cuántas casas encuestadoras participarán en el método? ¿Los aspirantes podrán acreditar "encuestas espejo"?

Respecto a la jornada denominada "consulta directa"

33. ¿Cómo se integrará el padrón de la consulta directa? ¿Los militantes de los partidos automáticamente forman parte del padrón?¿Sólo participarán los que otorguen su firma? ¿Habrá posibilidad de registro de ciudadanos electores después de concluida la fase de recolección de firmas?

34. ¿Los aspirantes tendrán derecho a participar en el proceso de revisión del padrón? ¿Ante qué instancia? ¿Qué método de revisión se utilizará? ¿Cuándo conocerán los aspirantes el padrón para efectos de revisión? ¿Habrá un listado nominal definitivo?

35. Se ha afirmado que ningún militante de otro partido podrá participar en el método ¿cuándo y bajo qué procedimiento se hará la compulsa para efectos de depuración? ¿Intervendrán los aspirantes en la compulsa o sólo podrán formular observaciones ex post?

Respecto de la equidad en la contienda

36. ¿Las dirigencias partidarias, las organizaciones convocantes, las entidades públicas o las estructuras clientelares o corporativas podrán participar activamente en la recolección de firmas, la promoción del voto o la movilización de electores?

37. ¿Cuáles serán las sanciones en caso de intervención ilegal a favor o en contra de algún aspirante?

Respecto a la jornada electoral

38. ¿Cuáles serán los criterios para la determinación del número y ubicación de los centros de votación? ¿Cuál será el mínimo de casillas instaladas para que la consulta sea válida?

39. ¿Los ciudadanos inscritos en el padrón o listado nominal votarán en el centro de votación que corresponda a su domicilio o podrán escoger libremente la casilla?

40. ¿Cómo se garantizará la efectiva difusión de la fecha de la jornada y la ubicación de centros de votación?

41. ¿Qué instancia y bajo qué procedimientos se seleccionarán y capacitarán a los funcionarios que actuarán en los centros de votación?

42. ¿Tendrán los aspirantes derecho a designar representantes ante los centros de votación? ¿Qué facultades tendrán? ¿Deberán registrase previamente?

43. ¿Cuál será el procedimiento para distribución de paquetes electorales, escrutinio, cadena de custodia, cómputo de actas y declaración de validez?

44. ¿Participarán observadores electorales?

45. ¿Qué protocolos de seguridad se preven en zonas de riesgo?

46. ¿Habrá programa de resultados preliminares y/o encuestas de salida?

47. ¿Qué medios de impugnación se prevén? ¿En qué etapas? ¿Qué instancia los resolverá? ¿Cómo se integra dicho órgano? ¿Serán vinculantes sus determinaciones?

Respecto al resultado del método

48. ¿Qué sucede si un aspirante gana la encuesta, pero pierde la primaria? ¿Qué pasa si un aspirante gana la primaria pero no la encuesta?

49. ¿Es una posición irreductible que no participe Movimiento Ciudadano o, por el contrario, se considera una ventana para que se puedan sumar a la alianza opositora?

50. ¿Esa ventana implica que el precandidato que resulte de este proceso tendrá que competir con el precandidato que postule Movimiento Ciudadano?

Lilly Téllez

Senadora