Explota libro-bomba en oficina de senadora

Un libro bomba explotó esta tarde en la oficina de la senadora morenista Citlalli Hernández.

El coordinador del grupo, Ricardo Monreal, confirmó los hechos y aseguró que su correligionaria se encuentra fuera de peligro.

"Yo lo supe en la tarde pero no quise que se comentara para no generar ninguna situación de pánico. Fue una caja --yo supe de inmediato por ahí de las seis de la tarde--, pareciera ser que era un envío, una caja, que pensaba Citlalli que tenía libros", explicó en entrevista telefónica el senador.

El envío lo habría hecho, presumiblemente, una asociación o grupo universitario, dirigido a Citlalli Hernández.

"Cuando ella lo destapa estalla, al parecer, un artefacto casero. No pasó nada, salvo lesiones leves. Yo hablé con ella inmediatamente".

"Estaba tranquila, está consecuente, no hay lesiones graves", dijo Monreal.

El senador informó que habló con el Fiscal General para enterarlo de los hechos cerca de las 19.00 horas, para que enviara los servicios periciales necesarios.

Por lo pronto, Monreal adelantó que en Senado se reforzarán las medidas de seguridad que tienen que ver con los envíos de documentación.

Informó también que de oficio ya se levantó una denuncia.