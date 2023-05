Exploraré todas las posibilidades para tener un banco: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que explorará todas las posibilidades para que el Gobierno federal adquiera un banco.

Esto luego que Citi frenó la venta de Banamex pues lo hará mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores en 2025, con lo que canceló la posibilidad de venderlo al empresario Germán Larrea o al Gobierno federal.

"Decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, no descarto que podamos hacer una solicitud para tener un banco, podemos cumplir con todos los requisitos, ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas", afirmó en conferencia mañanera.

"Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones, entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos, esto por ejemplo de los pagos de contribuciones y también distribuir los fondos, es cosa de ver cuáles son los requisitos, o el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital".

Desde Palacio Nacional, el mandatario insistió en que no busca afectar a otros bancos.

"El hecho de que el Gobierno tenga una plataforma no significa (afectar) a Bancomer u otros bancos, no. Tiene que ver con el hecho de que no querían que el Gobierno actuara en nada", dijo.

"Explorar todas las posibilidades, es lo mismo, imagínense las aseguradoras, el Gobierno tenía una aseguradora y no hay, cuánto dinero destina el Gobierno, del presupuesto, en seguros, porque hay que asegurar todo, esto está asegurado, todas las plantas eléctricas, desde luego el Metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro, bueno, hasta edificios históricos, se tiene que adquirir un seguro porque el estado no tiene una aseguradora".

Cuando se anunció la venta de Banamex, el año pasado, el presidente impuso ciertas condiciones y lineamientos para la transacción, como dar prioridad a compradores mexicanos.

Incluso, el Mandatario planteó en su conferencia del martes pasado una posible compra por parte del Gobierno.

Asimismo, el miércoles en su mañanera reiteró que su Gobierno sí cuenta con los recursos para la adquisión.

"Sí (le entraría a la compra de Banamex), porque en el supuesto de que fuesen 7 mil (millones), tiene que pagar como 2 mil, un poco más de impuesto, entonces ya quedan 5 y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el Gobierno, para que tuviese mayoría", mencionó.

"Nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad, es una oportunidad".

"Lo del banco sí se puede, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea porque podríamos hacerlo. ¿Cuánto son 3 mil millones de dólares? 60 mil millones, ahora un poco menos porque está (el dólar) en 19, digo en 18, pero bueno, 60 mil".