Explica CFE causas de apagón

Luego del apagón que se presentó la noche de ayer en la península del país afectando a varios estados de la región, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que un incendio atípico ocasionó la suspensión de energía eléctrica.

La quema de cañas en el municipio de la Champotón, Campeche, provocó una densa columna de humo que afectó a dos líneas de transmisión cercanas al lugar, ocasionando también desabasto eléctrico en algunas zonas de los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Las líneas de transmisión afectadas fueron las de Escárcega-A3Q20-Ticul y Escárcega-A3Q30-Ticul, que tenían un enlace de casi 400 kilowatts, y afectaron a más de 351 mil 728 usuarios por más de 30 minutos, informó CFE en comunicado.

La Comisión dijo que atendió de manera inmediata la contingencia para reactivar el servicio eléctrico, asimismo, explicó que el apagón se debió a que la quema de la caña se realizó en un horario no programado del que no fueron notificados por lo que no pudieron tomar las precauciones necesarias.