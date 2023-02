Exigen senadores la renuncia de la Ministra Yasmín Esquivel

Ciudad de México.- El Grupo Plural del Senado reclamó la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los senadores Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero y Germán Martínez extendieron frente a la sede del máximo tribunal una manta con los colores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PUBLICIDAD

"Quien roba una tesis... puede vender sentencias. #Renuncia Yasmín", se leía en la manta en referencia al caso de plagio de tesis que involucra a Esquivel.

Los legisladores se manifestaron luego que una jueza concedió un amparo a la ministra, quien estaba presente en la sesión de este jueves en el máximo tribunal.

La ministra presentó una demanda de amparo para impugnar la integración del comité de la UNAM que investiga el presunto plagio de su tesis de licenciatura.

"Me parece que la suspensión es una suspensión pirata. Esa suspensión no se debe dar porque no hay un acto reclamado; esa suspensión se tira fácil en un colegiado porque no tiene apariencia de buen derecho, tiene apariencia de tapar una tesis falsa y porque es de interés público que un ministro rinda cuentas", explicó Germán Martínez

"Es el colmo que traten de impedir que un comité de ética de la UNAM sesione y dictamine. Eso es lo que está tratando de impedir. Yo creo que ya sintió que esté comité pudiera ir en su contra", planteó Madero.

Emilio Álvarez Icaza consideró que Yasmín Esquivel debía hacerse a un lado mientras la UNAM termina el proceso de revisión de la tesis.