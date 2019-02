Exigen revisar pipas que compró Gobierno

Ciudad de México— La bancada del PRI en el Senado de la República exigió a la Secretaría de la Función Pública que revise la idoneidad de las 671 pipas que compró el Gobierno en Estados Unidos para asegurar el abasto de gasolinas.

"No es un gasto menor: estamos hablando de miles de millones de pesos en pipas, que además están siendo señaladas si es que cumplen la norma para poder trasladar combustible, pareciera que no", explicó el coordinador del grupo, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Y vamos a pedir que se revise, porque tratan de solucionar un problema y ponen en riesgo a los miles y millones de personas que transitan por carreteras".

En entrevista el también ex Secretario de Gobernación consideró que la Función Pública debe aclarar si las pipas cumplen con la normatividad requerida.

"Yo no soy experto en la materia, pero sí sé que no es lo mismo trasladar agua que trasladar combustible, y tiene que cumplir una norma", dijo.

"Y el equipo que está fuera del tanque, --las llantas, lo que está para aguantar el peso de la pisa--, también debe de cumplir una norma. Esperemos que no haya ido a hacer solo un acto de compra, sino más bien que llevaran las especificaciones correctas que se tienen que observar para poder trasladar el combustible".

En el pleno, el senador Clemente Castañeda, líder del Movimiento Ciudadano, acusó que hay opacidad alrededor del proceso de adjudicación directa por más de 92 millones de dólares.

El legislador afirmó que esa adjudicación debía ser esclarecida.

"Porque se incumplen los procedimientos establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana. Por eso, en nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hacemos un llamado reiterado a la rendición de cuentas."