Exigen renuncia de Gatell; 'es patriota', reviran

Ciudad de México.— En medio del alza descontrolada de contagios de Covid-19, legisladores del PRI, PRD y MC exigieron la comparecencia y la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell, responsable de la gestión del virus.

En los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado petista Gerardo Fernández encaró a los opositores por tener "la desfachatez" de exigir la renuncia del funcionario quien, sostuvo, es de los "más competentes y patriotas" en el Gobierno.

Tras recordar que el martes se tuvo un registro de 33 mil contagios, el senador emecista Noé Fernández Castañón afirmó que es imperativo que la Secretaría de la Función Pública retome la denuncia que pesa en contra de López-Gatell por apartarse de los principios que deben regir su actuación.

"Asimismo, la Secretaría de Salud debe de llevar a cabo su destitución inmediata derivada de la negligente forma de manejar la pandemia por Covid-19, pues en reiteradas ocasiones ha actuado de manera poco profesional al determinar que no se realicen pruebas de forma masiva", planteó.

"Minimiza los esfuerzos de la pandemia por ser supuestamente de letalidad baja, desinforma a la población respecto a la supuesta nula utilidad del uso de cubrebocas y en su momento negó la necesidad de la vacunación a menores de edad".

Por el PRI, la senadora Nuvia Mayorga reprobó la política de salud implementada por la autoridad.

"Hay que tomar decisiones concretas, que no las estamos viendo. Una política de salud pública no puede consistir en pedir a la población, en pedir a los mexicanos que se queden en su casa, que se tomen un té y que se pongan Vaporub. ¿Saben por qué lo dicen? Porque saben perfectamente que no hay medicamentos, y ni los habrá, en el primer trimestre de este año", señaló.

Advirtió que no deben subestimarse los efectos de la nueva variante de coronavirus.

"Por ello, en el PRI hacemos un enérgico llamado para que desde el Senado se llame a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Que nos explique la estrategia del Gobierno para prevenir y evitar contagios, pero que venga a rendir cuentas sobre su muy cuestionable desempeño", dijo.

"Estamos esperándolo, lo vamos a esperar y queremos que sea sin burlas, sin insultos, generalidades y, sobre todo, que no nos venga a decir mentiras. Y si no puede ante las más de 60 mil muertes, entonces lo que pedimos es que renuncie".

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez exhortó a la Secretaría de Salud a incluir en la política pública nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 a los menores de entre 3 y 17 años.

El petista Gerardo Fernández Noroña rebatió a los opositores y aseguró que 73 millones de adultos tienen el esquema completo de vacunación.

"Y siguen diciendo que no hay vacunas. Presionan (...) y vienen con una desfachatez a exigir la renuncia de uno de los funcionarios más competentes, más entregados, más patriotas, más capaces, como Hugo López-Gatell", sostuvo.

"Se niegan a ver que esta ola de contagios es muy fuerte y muy leve, para la mayoría de la gente está siendo más o menos, por más que intriguen y tergiversen y saquen de contexto lo que voy a decir, como si fuese una gripa, y está saliendo la gente adelante, pero ahí se anuncia que está uno contagiado de Covid como si estuvieras dándole la despedida al mundo".