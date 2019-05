Exigen parar guerra sucia contra Enrique Cárdenas

Ciudad de México— Un número amplio de políticos, académicos, intelectuales, legisladores y dirigentes de organizaciones sociales denunciaron una campaña negra contra el candidato al Gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas.

Exigieron a los Gobiernos Federal y Estatal no intervenir en la campaña para influir en el proceso local a favor del morenista Miguel Barbosa.

"Solicitamos al INE usar todas sus atribuciones y su liderazgo moral para enfrentar la inequidad de los medios de comunicación locales.

"Y sobretodo exigimos a las autoridades estatales y federales no usar las instituciones de procuración de justicia o de cualquier índole para influir en las campañas electorales", cita un pronunciamiento emitido un día antes del debate que se realizará de candidatos al Gobierno local.

Los firmantes acusaron un nuevo episodio de guerra sucia contra el candidato externo a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas, por medio de una publicación el 14 de mayo, con apoyo de una agencia de relaciones públicas, y después en otros medios.

El texto es firmado por Jacqueline Peschard, María Amparo Casar, Sergio Aguayo, Martha Tagle, Mauricio Merino, Carlos Heredia y Federico Reyes Heroles.

También María Elena Morera, Jorge G. Castañeda, Jacobo Dayán, Emilio Álvarez Icaza, Alejandra Latapí, Claudio X. González, Sergio López Ayllón, Ángeles Mastretta, y Cecilia Soto.

"Con información incompleta y en algunos casos falsa, se informa de una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el Dr. Cárdenas por una supuesta defraudación fiscal siendo director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

"Esta 'nota' en realidad es un 'refrito' de las amenazas vertidas por el ex senador Carlos Puente del Partido Verde, en marzo de 2017", denunciaron.

Citaron que ahora ese partido hoy forma parte de la coalición que postula a Miguel Barbosa.

Aclararon que esas acusaciones fueron refutadas desde entonces por el propio Enrique Cárdenas, entonces director del Centro, en su columna en el mismo medio, el 31 de marzo de 2017.

"No existe defraudación fiscal conforme a las normas legales que regulan el gasto de las asociaciones civiles.

"En cambio es claro que esta nota tendenciosa forma parte de la campaña sucia y negativa que desde el poder se orquesta para frenar el crecimiento de la candidatura de Cárdenas", denunciaron.

Manifestaron que ello se suma a otras calumnias y al cerco informativo y al sesgo negativo que la mayoría de los medios locales en Puebla están aplicando a la campaña del candidato Cárdenas, según reporta semana a semana el monitoreo del INE.

Advirtieron, que esa inequidad de los medios, bajo la presión del Gobierno local, afecta sustancialmente la calidad democrática de la contienda en Puebla.

"Nos consta el compromiso personal y profesional del Dr. Cárdenas con el combate a la corrupción, por lo que exhortamos a la ciudadanía poblana a confrontar esta guerra sucia con información verificada", señalaron.

El texto también es firmado por Jorge Javier Romero, José Antonio Polo Oteyza, Alfredo Lecona, Ixchel Cisneros Soltero, Lucía Riojas, Carlos Vázquez, Mariana Domínguez, Blanca Heredia, Juan Pablo Álvarez, Dora Luz Galindo, Teresa Pailles, Mauricio Bravo, Paola Migoya, Rafael Dondé y Leopoldo Hernández, entre otros.