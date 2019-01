Exigen mostrar datos de aval a refinería

Ciudad de México— La diputada del PRI Soraya Pérez Munguía urgió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que su Gobierno muestre la información técnica con la que decidió que la refinería en Dos Bocas, Tabasco, es la mejor opción frente a otros proyectos.

Advirtió que, ante la disminución de calificación crediticia de Pemex, el segundo paso inminente es que baje la valoración crediticia del País, por lo que es importante mandar un mensaje de certidumbre sobre las inversiones de la petrolera.

Afirmó que sólo sustentando la viabilidad de Dos Bocas se podrá recuperar la confianza en Petróleos Mexicanos y mejorar la calificación, luego de que Fitch Ratings recortó dos escaños en notas de bonos de la empresa.

"Para mí lo más importante ahorita es que muestren la información que les llevó a tomar la decisión tan importante de política pública en Dos Bocas, que no la estamos leyendo nadie, ni los diputados ni las calificadoras ni el Instituto Mexicano del Petróleo", dijo la diputada, ex presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Recordó que en peticiones de información a Pemex y la Secretaría de Energía le han reportado que no hay datos de proyectos, licencias o estudios sobre la construcción de la refinería.

La legisladora destacó que la opinión del Instituto Mexicano del Petróleo sobre la inviabilidad técnica y financiera de la refinería confirma que no hay información suficiente sobre el proyecto.

"Se confirma que hay poca información y lo que le convendría a este gobierno, ante la baja de calificación petrolera y la posición de calificadoras internacionales sobre la incongruencia del plan energético de México, es mostrar la información y los estudios que tengan", mencionó la ex funcionaria federal.

Agregó que en una obra de tanta importancia se requiere que se "democratice" la información y se dé certeza de que se hace buen uso de los recursos de los mexicanos.

Pérez Munguía lamentó que la reacción del Gobierno sea descalificar a Fitch y no se dimensione la importancia de la baja de la calificación a Pemex.

"Con el tiempo el Gobierno se va a dar cuenta que las calificadoras forman un buen termómetro sobre si se están tomando buenas o malas decisiones

"Quizá en este momento están en el inicio del gobierno y no han dimensionado la importancia de tener y escuchar recomendaciones de los expertos", anotó.





Y Delgado defiende proyecto

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que será viable la refinería de Dos Bocas porque se dejará de tener dependencia en la importación de gasolinas.

"Quienes dicen que no es rentable hacer una refinería, bueno, ¿comparado con qué? Si metemos el criterio de seguridad energética para nuestro país, por supuesto que resulta muy rentable depender menos del exterior y aumentar nuestra capacidad de refinación como país.

"Recuperar las refinerías que se tienen, que para eso hay una inversión importante, y tener la refinería de Dos Bocas" dijo.

Cuestionado sobre el análisis del Instituto Mexicano del Petróleo respecto a que dicha obra sería inviable técnica y económicamente, Delgado respondió que la "inviabilidad" depende del análisis que se haga.

"No conozco el reporte del Instituto Mexicano del Petróleo, depende qué entienda por inviable. ¿Cómo va a ser inviable aumentar la capacidad de refinación de Pemex?

"¿Qué se ha hecho en los últimos años? Se desmantelaron las refinerías, se dejó de invertir. Las refinerías operan por debajo del 40 por ciento, entonces lo que dice el Presidente de la República es 'tenemos que aumentar la capacidad de refinación de nuestro país'. ¿Por qué? Porque estamos importando más del 70 por ciento de las gasolinas que consumimos, y eso nos deja en extrema vulnerabilidad", explicó.

Sobre la reducción de la calificación crediticia de Pemex por la agencia Fitch, Delgado aseguró que no se han tomado en cuenta las medidas que ha aplicado el Gobierno federal, por lo que deberían cambiar su método de análisis.

"Yo creo que las calificadoras sí tienen que hacer un esfuerzo en cambiar la metodología de la evaluación porque hay muchas cosas que están cambiando.

"Yo me pregunto: ¿qué hubiera tenido que hacer el gobierno para mantener la calificación de Fitch?, ¿seguir endeudándose?, ¿no combatir el huachicol?, ¿no hacer una inversión en capital?, ¿no mejorar su régimen fiscal?, ¿no combatir la corrupción? Porque eso es lo que ha hecho el Gobierno", reprochó.