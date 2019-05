Exigen maestros de Prepa en Línea sueldos atrasados a la SEP

Ciudad de México— Maestros de Prepa en Línea exigen a la Secretaría de Educación Pública que les pague sueldos atrasados, pues acusan que desde enero a la fecha en sus cuentas no se ha reflejado remuneración alguna.

Docentes de este programa de la SEP, cuyo objetivo es que quienes lo cursen acrediten este nivel educativo desde una computadora, refieren que han esperado y trabajado cinco meses, con promesas de pago.

En esta situación, apuntan, se encuentran más de 800 docentes de diversas entidades de la República con sueldos de menos de 13 mil pesos.

En entrevista, un tutor con cuatro años de servicio en este programa, refirió que los encargados de Prepa en Línea justifican el atraso con el argumento de que se están haciendo ajustes en el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Nos dijeron que esperáramos a que la Secretaría hiciera algunos cambios, y nos aseguraron que nos iban a pagar, a más tardar, nos dijeron que en marzo empezaban a pagarnos. Ya estamos en mayo y estamos desesperados, para muchos es nuestra principal fuente de ingresos", dijo un docente que pidió el anonimato.

"Nuestro miedo y por lo que tratamos de ser cautos, es que a diferencia de otros maestros que tienen más derechos ganados, nosotros no tenemos sindicato que nos represente, y no estamos como tal en físico en las aulas, nos pueden borrar con un solo clic y ya no existimos. No tenemos prestaciones de ley, constantemente sufrimos atropellos. estamos como en una Matrix, como en la película".

"Pero cumplimos con asistencia, si no, nos borran. Personalmente me siento estresado, porque ya va a llegar junio y de esto me mantengo, unos maestros ya empezaron a empeñar sus cosas, otros ya pidieron fiado, no sabemos qué hacer", dijo.

Esta mañana, encargados del programa quedaron de enlazar a los docentes por videoconferencia con el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, del que esperan ofrezca una solución.