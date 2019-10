Exigen justicia por el 68 y Ayotzinapa

Ciudad de México— En el mitin por el 51 aniversario de la matanza en Tlatelolco, voceros de diversas organizaciones lanzaron un llamado al Gobierno federal para que haga justicia no sólo por las muertes del 68, sino por diversos casos que no han sido resueltos.

Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité del 68, dijo que nada ha cambiado tras cinco décadas y persiste la lucha por la justicia y un nuevo País.

"A las 6 de la tarde con 10 minutos inició la señal para iniciar el feroz ataque contra estudiantes y contra todo el pueblo que estaba reunido", fueron las palabras que antecedieron a un minuto de silencio.

Durante éste, los integrantes del Comité alzaron dos dedos formando la "V" de victoria que se usó como símbolo de lucha en aquellos años.

"Hoy venimos aquí con dos tipos de demandas. Tenemos nuestra demanda vieja de justicia y traemos demandas nuevas también. Tenemos que insistir que hace 51 años se cometió un crimen de Estado", expuso Hernández Gamundi.

"Tenemos que romper con el estado de impunidad de la que han gozado autores intelectuales de la masacre del 68, no queremos otro Ayotzinapa más. No más impunidad en este País que libera de 140 detenidos por el caso Ayotzinapa, ha liberado a más de la mitad".

Entre las nuevas demandas enlistó la lucha con los trabajadores de la educación, la protección de derechos humanos, reivindicar los derechos laborales y que haya empleo y salud.

Ante los asistentes, indicó que el movimiento estudiantil de 1968 se tuvo logros como desenmascarar al PRI y sus prácticas, ayudar a derrumbar al régimen y el surgimiento de la lucha social.

"Se comenzó a construir una larga historia de victorias del pueblo mexicano", consideró.

En tanto, Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor, estudiante de Ayotzinapa, aseguró que el deseo de justicia hace eco en su movimiento.

"Estar juntos para seguir luchando, para seguir gritando por estos asesinatos, por esta masacre que sucedió en Tlatelolco", expresó.

"Nosotros padres de los 43 seguimos con ellos pidiendo justicia que sean castigados; cada persona que participó, todos los que sean culpables. No nos hemos cansado, ni nos hemos rendido a pesar de que Peña Nieto nos hiciera a un lado, no nos quiso escuchar. Seguiremos en la misma lucha hasta saber la verdad".

Otro de los oradores fue Víctor Zavala, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección Michoacán, quien manifestó que esta Administración debe esclarecer y sancionar los hechos de 1968.

"Exigirle al nuevo Gobierno federal el esclarecimiento y que también se aclaren perfectamente todos los hechos porque fue un evento perpetrado por el Gobierno federal", dijo.

Mencionó que por parte de la CNTE, los maestros seguirán pidiendo justicia por todas las consecuencias causadas por la reforma educativa de Peña Nieto.

María Herrera, madre de cuatro desaparecidos y miembro de la agrupación Enlaces y Búsqueda de Desaparecidos refirió que la masacre en Tlatelolco dejó dolor en la sociedad y consideró que la impunidad y las injusticias persisten.

"Todo esto lo hizo el mismo Gobierno, a mis hijos los desaparecieron policías. No hemos tenido una respuesta hasta el día de hoy y lo mismo que pasó hace 51 años", señaló.

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunciaron que un grupo desestabilizador pretende terminar con su movimiento, por lo que pidieron apoyo.

Francia Gutiérrez, de Damnificados Unidos, gritó: "¡19 se septiembre no se olvida!".

Reclamó que aún se deben reconstruir viviendas y escuelas en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

"Nosotros no hemos regresado a casa después de dos años del sismo", reclamó.

En el templete hubo pronunciamientos sobre actos vandálicos, los cuales fueron rechazados.

"Que vayan a agredir a otro lugar donde crean que sea necesario, pero aquí no, este es un lugar y es un ejercicio pacífico de las distintas organizaciones sociales", dijeron a través del micrófono.

Sin embargo, pidieron a los policías que cercaron a un grupo de manifestantes permitir su acceso a la plancha del Zócalo.