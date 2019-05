Exigen estudiantes el pago de sus becas

Ciudad de México— Cientos de estudiantes, muchos de ellos con sus uniformes, se manifiestan afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir el pago de sus becas.

Los inconformes aseguran que más de 30 mil estudiantes no han recibido sus becas a pesar de que ya fueron censados por el Gobierno.

Los jóvenes pertenecen a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, y fueron llevados en al menos una veintena de camiones desde el Estado de México.

"Dentro de las muchas promesas que Andrés Manuel López Obrador hizo a los mexicanos está la de pagar becas a estudiantes de todos los niveles, pero eso no ha ocurrido más que en los discursos", se lee en un material que distribuyen los estudiantes.

"La Secretaría de Gobernación está enterada de este problema y le hemos entregado una muestra de más de 30 mil estudiantes a los que nos les pagan, a pesar de haber sido censados, pero los funcionarios del Gobierno de López Obrador muestran una actitud soberbia y sordera".

La organización, que inició la manifestación alrededor de las 9:30 horas, montó un templete frente a la puerta principal de Gobernación, sobre la Avenida Abraham González, donde realiza un mitin.

Los inconformes realizan un mitin político-cultural, en el que presentan bailes regionales, música y poesía.

También participan padres de familia, quienes demandan acelerar los trabajos de reconstrucción de las escuelas que resultaron afectados en los sismos de septiembre de 2017.

"Presidente AMLO, escuela Melchor Ocampo necesita su apoyo para la construcción de dos aulas que fueron dañadas en el sismo del 19 de septiembre, hace falta para evitar suspensión de grupos que afectan la calidad de la enseñanza", se lee en una cartulina.

En tanto, personal de la Policía Federal (PF) no permite el acceso al edificio de la dependencia.

En calles aledañas al Reloj Chino fueron estacionados más 80 autobuses que trasladaron a los cientos de manifestantes provenientes de varios municipios mexiquenses.

Isaías Chanona Hernández, dirigente nacional de la agrupación estudiantil, informó que de los 35 mil jóvenes que aglutina la FNERRR sólo a unos 6 mil les han entregado el dinero correspondiente a la beca de un mes.

El dirigente reprochó que a seis meses del actual Gobierno federal, 17 mil estudiantes de su organización ya fueron censados, pero faltan 18 mil alumnos de 217 centros educativos por integrar al padrón.

La presencia de los manifestantes sobre Abraham González, Atenas, Morelos y Avenida Bucareli afecta la circulación en la Zona Centro.