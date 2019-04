Exigen en Senado rechazar injerencia de EU

Ciudad de México— Ante la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar la frontera con México, los senadores demandaron al Gobierno federal rechazar la injerencia en la política migratoria mexicana.

En tribuna, al discutir la ratificación de siete cónsules para Estados Unidos, la senadora priista Beatriz Paredes aseveró que México vive tiempos vertiginosos y que es época en que se tiene que estar permanentemente alertas.

"Me ha sorprendido la excesiva prudencia de las declaraciones del Gobierno de la República, me parece necesario subrayar desde esta institución corresponsable de la política exterior un rechazo categórico al muro, enarbolado como amenaza permanente", manifestó.

"Un rechazo absoluto a la pretensión injerencista en la definición de nuestra política migratoria, México es soberano para definir todas sus políticas, pero en política migratoria tenemos que cuidar de nuestra autoridad moral para hacerlo con todos los alcances".

México, afirmó, debe de hacer de la frontera sur un ejemplo en el hermanamiento con las naciones de Centroamérica.

"Es indispensable rechazar el regateo a apoyar a los países centroamericanos y utilizar la cooperación internacional como instrumento de opresión", aseveró.

Noé Castañón, senador de Movimiento Ciudadano, afirmó que el País tiene que ser respetado, por lo que es y por lo que aporta al Estado vecino.

"No podemos quedarnos callados ante embates de Estados Unidos", consideró.

Los senadores demandaron a los cónsules generales en ese país defender a los connacionales.

El Senado ratificó este martes a los últimos siete cónsules generales de los 15 que nombró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la estrategia de protección a los migrantes en Estados Unidos.

Al presentar los dictámenes, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, confió en que los nuevos cónsules sean una extensión de México.

"Actualmente existe una situación política compleja y sin precedentes en nuestra relación con Estados Unidos", reconoció el legislador morenista.

"Para los cónsules la defensa de nuestros connacionales, especialmente en estos tiempos, demanda el trabajo y compromiso de todo el personal consular altamente calificado, sensible a la dimensión humana del fenómeno migratorio", añadió.

La senadora Gina Cruz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, pidió responder con firmeza a los ataques y amenazas de Trump.

"Tenemos el deber y el derecho de salvaguardar los intereses nacionales ante los intereses extranjeros", expresó.

Los senadores avalaron a Jorge Mendoza como cónsul en Phoenix, Arizona; a Juan Carlos Mendoza en Laredo, Texas; a Carlos González en San Diego, California, y a Alejandra Bologna como cónsul en San José, California.

También ratificaron a Pablo Marentes como cónsul en Austin, Texas; a Reyna Torres en Chicago, Illinois; y a Juan Manuel Calderón en San Juan, Puerto Rico.