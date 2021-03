Exigen diputados de Morena renuncia de titular de ASF

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— Luego de reiterar que el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2019 fue tendencioso, diputados de Morena consideraron que el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, debería de renunciar al cargo por ética y honorabilidad.

Durante la reunión que sostuvieron integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados con Colmenares y auditores de desempeño y de cumplimiento financiero, el diputado Marco Antonio Andrade demandó que, si eso no fuera posible, se inicie una investigación en su contra y, si es el caso, comience el proceso de remoción.

Señaló que además de las inconsistencias reconocidas por la ASF en la auditoría a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) tiene conocimiento de denuncias de casos de corrupción y de tráfico de influencia en su contra, aunque no detalló éstas.

Además, acusó a Colmenares de conductas irregulares y contrarias a la legislación vigente al dar por terminado, de manera unilateral, el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización del Gasto Federalizado que celebran la ASF y sus pares en los estados.

"Por estas faltas tan graves en cualquier lugar del mundo el titular de una dependencia, de la institución estaría en estos momentos presentando su renuncia, por ética y honorabilidad", afirmó.

Andrade dijo que la ASF debe salir fortalecida, por lo que es necesario que ya no se someta a un desgaste innecesario.

"Confiamos en las instituciones, no en las personas, las personas pueden llegar pero, al final, son las instituciones las que deben salir fortalecidas y el caso que hemos estado viviendo resta y es un desgaste innecesario para la institución", aseguró.

La morenista Laura Imelda Pérez criticó que las inconsistencias reconocidas por la ASF sean usadas por la Oposición como un botín político.

"Está clarísimo que esto ha resultado ser un botín político, y está claro porque en las intervenciones de algunos de mis compañeros, al mismo tiempo dicen que la Auditoría se equivocó y no se equivocó. Se equivocó porque

entonces justifican otras auditorías, no se equivocó porque entonces perjudica al Gobierno federal. Que quede muy claro, tenemos que esperar los resultados de esta investigación que se haga", sostuvo.

En contraste, la Oposición respaldó al Auditor.

Jorge Casarrubias, del PRD, dijo que la injerencia política desde Palacio Nacional invade la autonomía de la ASF y de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de realizar el análisis del informe de revisión. Sobre todo, lamentó, pone en duda el rigor técnico que ha caracterizado a la Auditoría.

Casarrubias consideró que el rápido deslinde a través de "los otros datos" era una acción previsible, pero calificó la retractación de la Auditoría como precipitada, porque tenía que haber esperado los plazos legales.

La priista Marcela Velasco subrayó que durante años la ASF ha contribuido a la transparencia y a la rendición de cuentas, gracias a que se ha respetado su condición de organismo autónomo.

La legisladora advirtió que un Gobierno que no le otorga el papel que le corresponde a la fiscalización es proclive al dispendio.

Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la ASF no puede retractarse, ya que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece los procedimientos, etapas y plazos para realizar aclaraciones y observaciones.

"Desde Movimiento Ciudadano decimos no intimidación, no a linchamientos públicos y no más distractores señor Presidente", expresó.

En su turno, la panista Josefina Salazar afirmó que la credibilidad de la ASF no puede estar en duda por el capricho de una persona.

Señaló que independientemente de que las inconsistencias reconocidas sean resultado de un error metodológico o de presiones políticas, los ocurrido no puede abrir la puerta para que este Gobierno continúe ejerciendo actos que dañen al País.

Salazar llamó al Presidente a respetar la autonomía de sus pares y de las instituciones, así como el derecho a la información púbica, aun cuando ésta no coincida con sus datos.

Además, pidió al Gobierno federal que deje las cortinas de humo y que, por el contrario solvente las observaciones.