Exigen democracia con protestas

Ciudad de México.- Ciudadanos y organizaciones civiles marcharon alrededor de todo el País y hasta en el extranjero, en defensa de la democracia, del voto libre, de las instituciones y de la división de Poderes, este domingo 18 de febrero.

Vestidos de rosa y con cárteles, los manifestantes se concentraron en ciudades como Xalapa, Veracruz, donde se registraron cerca de dos mil participantes que, pese a la lluvia, marcharon desde el Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo.

"Presidente: Saque las manos de la elección", se leía en un cártel de un participante que se resguardaba de la lluvia con un paraguas.

En Acapulco, Guerrero, la denominada "Marcha por la Democracia" avanzó con un contingente de al menos 300 personas, desde el asta bandera a la glorieta de la Diana cazadora, mientras entonaban el himno nacional a su paso por la costera Miguel Alemán.

"Ahora buscan imponernos a una candidata a la Presidencia del país, y eso no lo debemos permitir", acusó el abogado chiapaneco Roberto Domínguez durante la marcha que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez.

En el cruce de Zaragoza y Morelos, en el centro de Monterrey, Nuevo León, se agruparon más de mil ciudadanos convocados por las organizaciones como Sí por México, Nuevo León 24, Frente Cívico Nacional y Poder Ciudadano Nuevo León.

La protesta avanzó sobre Zuazua, rumbo a la Explanada de los Héroes, donde la ex priista Beatriz Pagés fue la principal oradora de la concentración

"Queremos que se respeten las reglas de la democracia, certeza y confianza en resultados, equidad y transparencia en comicios, un INE autónomo, independiente, fuerte y confiable", dijo.

"La democracia no es propiedad de nadie, no pertenece a ningún gobernante, a un tirano, a un partido político, es de todos o no es de nadie", sentenció.

Miles de personas, entre ellas adultos mayores, jóvenes y niños, tomaron las calles de Guadalajara, Jalisco. El contingente se aglutinó en la zona peatonal de los Dos Templos, en avenida 16 de Septiembre esquina Revolución, y llegó hasta la Plaza Juárez, donde se encontraron con un templete con mariachi.

"¡Queremos voto libre, que está marcha vibre!", "Queremos voto libre, no elección de Estado", "marcho por un México en Paz", "la democracia no se toca", fueron algunas de las consignas que se escucharon en esta marcha que se aglutinó

De acuerdo con los organizadores, más de 50 mil personas asistieron a la marcha en Guadalajara, aunque las autoridades hicieron un estimado de 10 mil asistentes.

En Tlaxcala, donde el el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega de la restauración de la iglesia de San José dañada por el sismo del 19-S, un contingente también avanzó por las calles de la ciudad.

Tras terminar su acto, el Mandatario federal aseguró que le pareció "bien" la movilización, aunque no había está pendiente del curso de las protestas.

"No, no. Nada todavía. Sin novedad, como dirían, que es lo mejor. No he estado pendiente", indicó.

En Chihuahua capital, la marcha avanzó por la Avenida Universidad, desde la Glorieta de Pancho Villa hasta la Plaza del Ángel. Entre los ciudadanos, se observaron políticos como el ex gobernador priista de Chihuahua Fernando Baeza Meléndez y el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz.

En Ciudad Juárez, ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Mexicanidad, mientras que en Toluca, Estado de México, aproximadamente mil 200 personas se reunieron en la Plaza de Los Mártires.

En Tampico, centenares de ciudadanos, entre los que se encontraban panistas y priistas, marcharon hasta llegar al INE para defender la democracia.

En Reynosa y Matamoros se realizaron concentraciones en las plazas públicas, lideradas por panistas como el ex funcionario del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Galván Garza, y el ex dirigente del PAN Francisco Javier Garza de Coss.

Las manifestaciones se realizaron de manera pacífica y sin incidentes.

En Saltillo, al grito de "¡voto libre!" y "¡el voto no se vende, el voto se defiende!", cientos de ciudadanos salieron a marchar.

El punto de reunión fue la Plaza de las Ciudades Hermanas, frente al Teatro de la Ciudad, donde se reunieron unas mil 500 personas, según los organizadores.

"¡Coahuila, escucha, esta es tu lucha!", gritaban las personas, "¡el voto no se vende, el voto se defiende!".

Al frente de la marcha llevaban una manta en blanco y rosa, los colores del INE, que decía "Defender la democracia es defender a México", seguida por un grupo de matachines locales y una columna de manifestantes.

La marcha avanzó sobre la Calle de Allende hasta la Plaza de la Nueva Tlaxcala, a espaldas del Palacio de Gobierno.

En Torreón, cientos de ciudadanos con pancartas, mantas y su entusiasmo se reunieron frente a la estatua del pensador, en la Alameda.

Con gritos de "voto libre", los ciudadanos marcharon por la Avenida Morelos hasta la Plaza Mayor, frente a la Presidencia Municipal, donde había un templete con sonido y se leyeron los 10 puntos planteados por la organización a nivel nacional.

En Monclova, decenas de ciudadanos se movilizaron desde una tienda sobre el Bulevar Harold R. Pape hacia las instalaciones del INE.

En los mítines realizados en Saltillo, Torreón y Monclova se dio lectura a las 10 exigencias, donde la primera pide al Presidente de la República que no se meta en la elección, que no emita propaganda y no abuse de los programas sociales.

Las ciudades donde también se extendió la movilización fue en Pachuca, Hidalgo; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán, Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Cuernavaca, Morelos; Villahermosa, Tabasco, así como en Hermosillo, Sonora; Culiacán, Sinaloa; La Paz, Baja California Sur; Tepic, Nayarit, y las capitales de Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Durango y Campeche.

Mexicanos en el extranjero también se sumaron a la "Marcha por la Democracia" desde Paris, Francia, y en Madrid, España, donde alrededor de 60 personas protestaron frente a la residencia de la embajada de México.

"Yo sí voy a la marcha ", "En democracia ni un paso atrás", señalaron en sus carteles.