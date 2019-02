Exigen dar recursos a refugios para mujeres

La titular del Inmujeres, Nadine Gasman, debe pronunciarse en contra de la suspensión de subsidios a los refugios para mujeres víctimas de violencia, exigió Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios.

"Yo invitaría a que la nueva titular de Inmujeres se pronunciara e hiciera valer todo el trabajo que se ha hecho desde sociedad civil y el Gobierno", dijo en entrevista.

"Este no es un tema de organizaciones, es un tema de derechos humanos que afecta a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia".

Demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador no poner en riesgo ni en peligro la vida de las mujeres con decisiones unilaterales y sin perspectiva de género ni de acceso a la justicia.

"Solicitamos que se abra la convocatoria y se entregue el recurso a aquellos refugios que han garantizado por más de 10 años una atención digna, y que el Presidente escuche a las mujeres, que las mire, que vaya a un refugio. Que escuche por las propias víctimas. Si él habla de estar al servicio del pueblo, el pueblo somos todas", afirmó.

Agregó que Inmujeres debe ser el eje rector de las políticas a favor de la igualdad de género y la eliminación de las violencias contra las mujeres, necesarias para disminuir las brechas de desigualdad.

"Si la titular no se pronuncia, de verdad que es nuevamente un mensaje de que las mujeres, en esta Cuarta Transformación, no estamos ni en el papel ni en el discurso y mucho menos en los hechos", subrayó.

Figueroa señaló que también debería pronunciarse el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), de la Secretaría de Salud, organismo que gestiona la convocatoria y los recursos a dichos espacios.

Sin embargo, consideró, este centro no ha mostrado un compromiso real por evitar que la convocatoria se suspendiera.

"Sí esperaríamos que estas dos instancias se pronunciaran e hicieran visible esta violación de derechos por las competencias que tienen desde el Sistema Nacional de Erradicación y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

REFORMA publicó que la Secretaría de Salud (Ssa) suspendió la convocatoria que otorga subsidios a los refugios con el fin de acatar el mandato del Gobierno de "no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano".

Figueroa señaló que el 70 por ciento de los refugios son operados por las organizaciones porque el Estado, pese a que es su obligación, no cuenta con estructura suficiente para brindar este servicio de protección a las mujeres.

Detalló que es inviable dar el recurso de manera directa a las víctimas, pues necesitan atención especializada y un espacio que cumpla con estándares adecuados para su protección.

"La atención al día en los refugios nos cuesta 35 pesos por mujer, con los que hemos salvaguardado su derecho a vivir sin violencia, les hemos dado atención especializada, psicológica, médica, social, jurídica, reinserción social y además un espacio de protección que no está improvisado, que cumple con estándares. ¿Cómo podrían las víctimas solas, con poco dinero, acceder a estos servicios?", reprochó.