Exigen apagar incendio... con fuego

Ciudad de México.- Pobladores de Otumba, municipio ubicado en el oriente del Estado de México, prendieron fuego en la entrada del Palacio Municipal en protesta por la falta de apoyo por parte de las autoridades para combatir y sofocar el incendio que se registra desde hace seis días en la parte alta de Xochihuacan.

Los pobladores de comunidades como Buenavista, Ahuatepec y San Marcos aseguraron que han intentado controlar el siniestro por sus propios medios, ya que el Gobierno municipal, a cargo del priista Hilarión Coronel Lemus, no ha dado una respuesta a sus solicitudes.

Por la mañana, los inconformes llegaron a las inmediaciones del Palacio Municipal con la intención de entrevistarse con el edil; sin embargo, después de dos horas de espera y no ser atendidos, decidieron quemar llantas y cartones.

Patricio Vergara Rivas, comisario ejidal de Buenavista, aseguró que hasta ayer el incendio había consumido 100 hectáreas de zona arbolada y pastizales.

En redes sociales, otros pobladores han solicitado ayuda para los brigadistas que se encuentran sofocando el incendio.

“La gente que se encuentra en el lugar no ha comido, no hay agua, ya no tienen botas porque se les quemaron, aún así siguen luchando intentando apagar el incendio Y el presidente municipal ni sus luces”, acusó un usuario.

Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), institución encargada de combatir los incendios, confirmó que el siniestro en Otumba se encuentra activo.