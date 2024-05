Exigen al INE freno a elección de Estado

Ciudad de México.- Las organizaciones que conforman la “Marea Rosa”, exigieron a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que concentre su labor en detener la elección de Estado en las elecciones presidenciales de este año.

En la tercera concentración en el Zócalo capitalino, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional, lanzó el reclamo a la consejera del INE tras pedir que la “Marea Rosa” no usara ese color, “por respeto” a la institución.

“Señora Taddei, la ley sí es la ley. La energía con que vigila usted a los ciudadanos muéstrela con el Presidente de la República, que viola sistemáticamente la Constitución.

“¡Detenga esta elección de Estado! Esa es su obligación”, exigió el exdirigente del PRD, mientras la concurrencia gritó varias veces “narco-Presidente, narco-Presidente”.

Ante el grito que irrita a Morena y al Presidente, Acosta Naranjo dejó en claro: “Aquí no hay bots, aquí todos somos de carne y hueso”.

Recordó que el movimiento de la “Marea Rosa” surgió para defender al INE, que ahora pretende ser colonizado por el Gobierno.

“Hemos defendido como nadie al INE, Ahora le toca al INE defender la legalidad democrática”, exigió Acosta Naranjo,

Advirtió que la “Marea Rosa” no puede permanecer neutral ante todos los problemas del país y los fracasos del Gobierno, que fue enumerando.

“Para que no exista confusión alguna, lo decimos fuerte: la ciudadanía no es apolítica, este movimiento no es neutral, no podemos ser neutrales cuando se quieren destruir nuestras instituciones democráticas.

“No podemos ser neutrales ante la violencia que fustiga a nuestra nación. No somos neutrales ante la rampante corrupción que aumentó y que se extiende hasta lo más íntimo de la familia presidencial. No podemos ser neutrales ante el dolor de las madres que buscan con sus manos a sus hijos desaparecidos.

“No podemos ser neutrales ante el desastre ambiental de la selva maya, ante la indiferencia frente al movimiento feminista más potente de nuestra historia”, reclamó el fundador del grupo Galileos.

El también expresidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo hizo reaccionar fuerte a los asistentes cuando tocó el tema de los 800 mil muertos por la gestión de la pandemia de Covid-19.

Desde el templete ubicado ahora frente a la Catedral, Acosta también advirtió que no serían neutrales ante la falta de medicamentos para niños con cáncer.

‘NI UN VOTO A MC’

Acosta Naranjo arremetió también contra Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial, que se han negado a unirse al frente opositor para que Xóchitl Gálvez gane con contundencia la Presidencia de la República y detener el avance autoritario de Morena.

“No podemos ser neutrales cuando vemos que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano actúa como comparsa con Morena y su candidata y con una actitud frívola, banal, aparenta no entender la amenaza autoritaria que hay sobre el país.

“Ni un voto de la “Marea Rosa a Movimiento Ciudadano”, grito Acosta Naranjo casi como instrucción, mientras en la plancha del Zócalo la gente gritó en coro “fuera, fuera” y “esquirol”.