La diputada del PRD Abril Alcalá Padilla exigió al Gobierno federal que aclare el presunto lavado de dinero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

"Es fácil señalar y hablar de mafias cuando se carece de pruebas verídicas", señaló.

Alcalá Padilla advirtió que el Gobierno debe tener los documentos y expedientes suficientes para comprobar dicho lavado de dinero y haber congelado las cuentas de la universidad.

REFORMA publicó que se congelaron cuentas a esa institución tras detectar depósitos por 156 millones de dólares provenientes de Suiza.

"Se está afectando el prestigio de la casa de estudios, alumnos, académicos e investigadores", reprochó la legisladora, secretaria de la Comisión de Educación.

La legisladora perredista señaló que es bueno que se esté atacando la corrupción y malos manejos de recursos, pero al dar a conocer investigaciones se está afectando a toda la comunidad universitaria.

"Previo a dar a conocer este tipo de noticias es indispensable respaldarse y mostrar todas las pruebas que justifiquen lo señalado, porque es fácil desprestigiar a las instituciones sin medir las consecuencias que se generan", dijo en un comunicado.

Consideró cuestionable que la investigación de presunto lavado de dinero en la UAEH se dé a conocer después de que el Presidente de la República tuviera que justificar el recorte presupuestal en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); y cuando la Cámara de Diputados defendió la autonomía y evitara el recorte a Universidades.

La diputada del PRD también criticó al Gobierno federal y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el hecho de que hasta ahora se hayan dado cuenta sobre el presunto lavado de dinero y que la Universidad de Hidalgo haya recibido 156 millones de dólares.

"Cada año la Auditoría Superior de la Federación pide cuentas a las universidades, si los dichos del Presidente son ciertos, de que existe lavado de dinero, esto es una falla de la Auditoría, por lo que se debe de fortalecer a estas instituciones que se dedican a supervisar los recursos públicos y garantizar que no haya malos manejos de dinero y no sólo ser utilizadas cuando le convenga al Gobierno Federal", advirtió.

La diputada federal por el estado de Jalisco reconoció que la autonomía de las universidades no las deja exentas de ser auditadas, porque manejan presupuesto público.

Sin embargo, manifestó que no se debe utilizar la acusación contra la UAEH como "chivo expiatorio", para justificar la narrativa del Presidente de la República.