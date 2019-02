Exigen a SHCP dar informe de refinería

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar a un particular los estudios de costo y beneficio del proyecto de inversión de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La SHCP, expuso el comisionado ponente Joel Salas, negó en un primer momento la existencia de la información al asegurar que no tenía registrado ningún proyecto con el nombre con el cual fue referido por el solicitante.

Sin embargo, indicó, al analizar el caso se corroboró que la dependencias si cuenta en su cartera de inversión con un proyecto que se ajusta a lo solicitado.

"El análisis del caso arrojó que el agravio del particular resulta fundado ya que, mediante búsqueda de información pública, se encontró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 incluye un proyecto denominado 'Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco'.

"El calendario de inversión de este proyecto se encuentra registrado en la cartera controlada por la Secretaría de Hacienda", señaló.

Ante ello, a propuesta de Salas, el Pleno determinó revocar la respuesta de la SHCP y realizar una nueva búsqueda de información a fin de entregar lo solicitado.

"Los particulares, como también lo veíamos en el caso que nos presentó el Comisionado Óscar Guerra Ford, no tienen la obligación de conocer con exactitud el nombre de los documentos que requieren, en el caso del Comisionado Guerra, los agravios para recurrir el recurso de revisión y por el contrario, los sujetos obligados deben interpretar las solicitudes en un sentido amplio en aras de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información", expuso Salas.