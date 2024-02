Exigen a senadores designar a comisionados

Ciudad de México.- En una carta enviada a cada uno de los 128 integrantes del Senado, el Consejo Consultivo del INAI exigió que esa cámara designe a los comisionados faltantes del órgano de transparencia.

En la misiva, el Consejo, integrado por un grupo de ciudadanos, informa que han ganado dos juicios de amparo para que el Senado cumpla con su obligación constitucional de nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

"La falta de funcionalidad del INAI afecta los derechos humanos, deja indefensa a la ciudadanía porque no puede ejercer plenamente su derecho a la información, ni garantizar la protección de sus datos personales", expusieron en referencia a las sentencias emitidas por una jueza de Distrito.

El Senado ha sido omiso en designar a tres comisionados, dos de los cuales salieron del INAI en abril de 2022 y un tercero en abril de 2023.

Ante ese desacato a su mandato constitucional, el Consejo Consultivo promovió dos demandas de amparo y una jueza de Distrito concedió medidas cautelares para que el Senado lleve a cabo las designaciones.

La Cámara alta del Congreso ha llevado al Pleno la votación de tres ternas, sin embargo, debido a falta de voluntad política, los propuestos no han alcanzado los votos requeridos.

"La obligación de nombrar a las comisionados y los comisionados no se cumple por el simple hecho de que haya intentado la votación; esto no es suficiente para considerar que se atendieron las omisiones reclamadas. Mientras el Senado no designe, las omisiones no serán subsanadas y no concluirá el proceso", advirtió la jueza, de acuerdo con el Consejo.