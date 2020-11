Exigen a FGR aclarar investigación a magistrado Vargas

Archivo / Agencia Reforma / El magistrado José Luis Vargas informó en sus redes sociales que más tarde emitirá una postura

Ciudad de México— El senador Emilio Álvarez Icaza y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, pidieron que la Fiscalía General de la República aclare por qué no ha actuado en la denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas.

Reforma publicó que el magistrado está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera por posible enriquecimiento ilícito o actos de corrupción al gastar 36 millones de pesos más a sus ingresos declarados en los últimos seis años.

Manifestaron que si bien hay presunción de inocencia, Vargas debería responder por estas acusaciones, dado que está en juego la confianza en uno de los árbitros electorales del País.

"La Fiscalía está en falta, no se entiende que luego de 9 meses no puede dar elementos sobre si ha lugar la investigación, si no había elementos, lo que se quiera, pero la Fiscalía tiene que darnos certeza, pero la no actuación abona a la falta de confianza", indicó Álvarez Icaza.

Consideró preocupante el solo hecho de que haya una denuncia de la UIF contra el presidente del Tribunal Electoral y más que la Fiscalía no haya hecho nada al respecto.

"Con la confianza se va uno a competir en las elecciones, la confianza es básica, y esta denuncia por supuesto que preocupa, la sola denuncia", dijo el senador sin partido.

"Que la UIF nos diga que hay ingresos no explicables da la posibilidad a pensar que son ingresos de procedencia ilícita y eso es extremadamente preocupante y siendo juzgador, uno dice ¿de dónde viene ese dinero? ¿Acaso está recibiendo dinero por los litigios, por los casos, por las sentencias? Ojalá que no, pero que lo expliquen".

Resaltó que el solo hecho de que haya 36 millones de pesos no declarados ya pone al magistrado en un problema con el SAT.

Éticamente, dijo, Vargas no debió buscar la presidencia del Tribunal Electoral, si desde febrero existe la denuncia de la UIF en su contra.

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, manifestó que ha pasado mucho tiempo desde que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó la denuncia ante la Fiscalía General.

"Está raro, ha pasado mucho tiempo y uno se pregunta qué ha estado pasando, ¿por qué esta tardanza de la Fiscalía? Lo cierto es que no conviene al juez electoral, al Tribunal, a su presidente, estar metido en esto, siendo señalado uno de sus integrantes, de actos de corrupción", advirtió.

Subrayó que los jueces deben ser ejemplos de honestidad, transparencia y honorabilidad en el cargo, pues son la máxima autoridad en procesos electorales y en la resolución de controversias.

"Se requiere un órgano que goce de plena credibilidad y confianza, en primer lugar de los partidos políticos, de autoridades electorales y de la sociedad en su conjunto", declaró el perredista.

Consideró que debe haber una amplia investigación y la Fiscalía General debe precisar qué ha hecho al respecto, luego de que la UIF presentó la denuncia y entregó las pruebas de los ingresos adicionales del magistrado.

"El magistrado Vargas tiene todo derecho a defenderse, pero tiene que dar la cara y una explicación, es una decisión, pero que sea pública", manifestó.

Zambrano agregó que el Consejo de la Judicatura debería también intervenir, porque finalmente el Tribunal Electoral y el magistrado forman parte del Poder Judicial en su conjunto.