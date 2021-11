Exigen a diputadas de Morena corregir anexo de paridad

Ciudad de México— Diputadas de la oposición e integrantes del colectivo feminista 50+1 exigieron a las legisladoras de Morena que voten a favor de corregir el anexo 13 del Presupuesto de Egresos 2022, para que solo refleje los programas destinados a la igualdad de género y se retiren los referentes a las ayudas asistenciales.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, reclamaron que las mujeres de Morena hayan abandonado la lucha de las mujeres en el Congreso y les recordaron que gracias a las luchas feministas por la paridad es que lograron una curul.

La exdiputada y exsenadora Angélica de la Peña, integrante del colectivo, dijo que es patético el papel que han asumido las legisladoras del bloque mayoritario, por no exigir que sea corregido el anexo y votar a favor del Presupuesto.

"Mucho tiempo nos llevó dos luchas: primero la paridad por cuota, que poco a poco, para llegar a la paridad en todo y tener un congreso paritario, y el Presupuesto de Egresos, donde logramos un anexo 13, para incluir todos los presupuestos que estaban dispersos, desde un enfoque de perspectiva de género.

"Estamos realmente muy preocupadas, porque pareciera que esta lucha simplemente se echó a perder, porque tenemos diputados que están siguiendo la línea del presidente de la República, para seguir engrosando su padrón electoral, a costa de los derechos de las mujeres", dijo en conferencia de prensa, al cuestionar las ampliaciones presupuestales para fertilizantes y para Sembrando Vida.

La perredista expuso que hay una lucha histórica por la paridad y las diputadas están obligadas a trabajar en favor de los derechos de las mujeres, no para recibir línea e integrar un Presupuesto de Egresos que se ha convertido en el padrón electoral del Presidente.

"Es verdaderamente patético, es una irresponsabilidad, pero lo tenemos que decir, es una irresponsabilidad al encargo tan importante que les dieron las mujeres votando por otras mujeres", lamentó.

La también priista exlegisladora Diva Hadamira Gastélum señaló que siempre se regatean los recursos para las mujeres, aunque se haya logrado la paridad.

"Cuando los números se van al presupuesto entonces nos vemos paridad. La paridad también tiene que llegar al presupuesto ni más, ni tampoco menos.

"Si a muchas compañeras no les costó llegar a la Cámara, a nosotras nos ha costado mucho y nos ha costado trabajar todos los días sin nombre ni apellido, pareciera que les cuesta trabajar por esas que no tienen voz y por eso es que no tienen voz", dijo Gastélum, en representación del colectivo.

La secretaria general del PRI y diputada federal, Carolina Viggiano, reclamó directamente a las legisladoras de Morena a que hagan algo más en la Cámara que gritar en el pleno.

"No solo vengan a esta Cámara a gritar, vengan a argumentar, a exponer a favor de otras mujeres, especialmente a votar por las mujeres más pobres de México.

"Pedimos al partido oficial, especialmente a las mujeres de ese partido, que su espacio en la Cámara se justifica trabajando porque haya condiciones de mayor igualdad, sino no se justifica, solo vienen aquí a hacer lo que se les ordena y quienes ordenan son hombres y no entienden lo que está pasando", planteó.

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón, remarcó que hay 250 mujeres y este jueves fue agredida Margarita Zavala cuando subió a tribuna por otras mujeres.

"Nos tenemos que replantear ¿a qué venimos y para qué exigimos esos lugares? ¿para atacar a otra mujer o para defender a las mujeres y sus derechos? Sí me hago esta pregunta y se las hago principalmente a las diputadas de Morena y del PT, que ahí estaban gritando, principalmente", expresó la dirigente panista.

La diputada del PRI Blanca Alcalá cuestionó para qué sirve que haya paridad del 50 por ciento en la Cámara de Diputados, si las mujeres no luchan por el avance de los derechos de todas las mujeres.

La panista Mariana Gómez del Campo afirmó que se discute en la Cámara un presupuesto que no atiende integralmente a las mujeres y que las hicieron a un lado.

"A mí me sorprende ver a compañeras legisladoras levantando la mano a favor de un presupuesto que no ayuda a las mujeres que sufren violencia, un presupuesto que no atiende a los más de 11 feminicidios al día, la violencia hacia la mujer crece y crece y las únicas que no lo han visto no está cámara son las diputadas de Morena y sus aliados.

"Hacemos un llamado para que sean más sensibles, más sororarias, para que se pongan en los zapatos de aquella mujer que necesitan refugio por la violencia que viven", reclamó.

La priista Ana Lilia Herrera exigió congruencia a las diputadas de Morena, porque en comisiones sí votan a favor de estancias infantiles o de las escuelas de tiempo completo.

"Queremos exigir que el Gobierno Federal no siga utilizando el Anexo 13 como un cajón para guardar sus programas prioritarios, hoy más del 85 por ciento de los recursos del anexo 13 no corresponden a la agenda para la igualdad de género; este año creció más de 82 por ciento, pero hay reducción en programas que tienen reglas de operación y prospectiva de género, es brutal", expuso.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, advirtió que las mujeres no llegaron a la Cámara de Diputados a representar los espacios de los hombres.

"Nos preocupa que el Anexo 13 sea una simulación, es una simulación porque lo han llenado de programas emblemáticos de la Presidencia de la República y ninguno tiene el propósito para lo que fue creado el anexo.

Las perredistas Gabriela Sodi y Rocío Banquells también condenaron la "visión patriarcal" que se ha impuesto en el anexo que ve por la igualdad de las mujeres desde la Cámara de Diputados.

"Soy una mujer violentada verbal y físicamente, que tuve mucho y me quedé sin nada, y así logré sacar a mis dos hijos y darle sus carreras, por trabajadora, por guerrera, estoy aquí, por las mujeres, para luchar por esa igualdad y decirles que sí se puede, porque somos mujeres y Dios nos dio la oportunidad de parir a todos esos hombres que nos han violentado", remató Banquells.