Exigen a Congreso no ceder ante CNTE

Ciudad de México— La red Ciudadanos por México llamó al Congreso de la Unión a no modificar el dictamen de la nueva reforma educativa solamente por presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Gerardo López Becerra, ex presidente de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, urgió a senadores y diputados a mantenerse firmes en aprobar una reforma que procure la calidad educativa.

"El tema fundamental es que los legisladores no cedan a la presión. La CNTE es un grupo faccioso y han buscado conservar los privilegios del viejo régimen como son la herencia de las plazas y el manejo del presupuesto", sostuvo.

El empresario urgió al Gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a los Gobernadores aplicar el Estado de Derecho y no permitir el cierre de calles o la toma de las vías del tren, como pasó en Michoacán.

"Creo que el llamado es a que las autoridades no cedan a la presión y no pedimos que metan en orden a los revoltosos de la Coordinadora mediante represión, como se ha dicho", enfatizó.

"No podemos ser rehenes de los intereses facciosos que ya lo hemos visto mucho en la Ciudad de México".

Los integrantes de 34 organizaciones de la sociedad civil criticaron que la Coordinadora quiere regresar a tener el control de las plazas para los egresados de escuelas normales.

Además, seguir sometiendo a los maestros para que el ascenso y promoción de sus puestos de trabajo se den por medio de la asistencia a marchas, bloqueos y plantones.

"Lo que la CNTE quiere es muy claro: quiere prerrogativas económicas, quiere más plazas y quisiera también cancelar la evaluación. Todos esos son retrocesos", dijo Raúl Vásquez, presidente de Ciudadanos por México.

Carlos Martell, de la organización In-justicia, consideró que es el momento para que el

Presidente de la República y los legisladores hagan leyes que mejoren la educación en el País.

"Si las autoridades se dejan vencer en este momento que tienen el apoyo de la gente no podemos decir que pasará después", expuso.

En conferencia de prensa, los activistas calificaron a la Coordinadora de ser un grupo radical, autoritario, que utiliza la violencia y la cerrazón para imponer su ideología.