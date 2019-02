Exigen a AMLO rectificar con estancias

Coordinadores parlamentarios del PRI y PRD en Cámara de Diputados exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que rectifique en la decisión de cancelar el programa de Estancias Infantiles y que reconozca que se cometió un error por la afectación a más de 300 mil niños beneficiarios.

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional del PRD anunció que se convocará a una marcha nacional para protestar contra el plan de otorgar en forma directa los subsidios, porque significa desaparecer las estancias infantiles.

En tanto, el coordinador priista, René Juárez Cisneros, advirtió al Presidente López Obrador que se equivoca por afectar a miles de familias.

"No podemos permitir, lo hemos dicho, lo volvemos a decir, que estas decisiones llenas de soberbia y de arrogancia y de miopía, y muchas veces de ignorancia, lastimen a más de 300 mil niños a lo largo y ancho del País.

"Como siempre lo he dicho, la congruencia se mide para atrás. No señor Presidente, se equivoca usted, esta es una decisión equivocada, no lastimen a estos niños y a estas mexicanas y mexicanos honestos", manifestó el priista.

También reprochó el tinte electoral de la medida, a fin de dar dinero directamente para evitar otorgarlo para el establecimiento de las estancias.

"Si usted está a favor de ayudar a los pobres, entonces aquí es una decisión incongruente, no les quiten el dinero, no cancelen este programa noble, sencillo, humano.

"Hay ese afán de ir construyendo clientelas, de ver quién te da el dinero, mira, yo te lo voy a dar ahora, fíjate quién te lo da", expresó.

El coordinador del PRD, Ricardo Gallardo, también condenó el daño que se hace a los niños a costa de ahorrar 2 mil millones de pesos.

"Pedimos que el presidente rectifique, decir que estamos de acuerdo en que exista austeridad, pero no estamos de acuerdo se le dañe así a los niños de todo México", manifestó

Karen Quiroga, de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, exigió que haya una respuesta de la fracción de Morena sobre la restitución de recursos al programa y que el coordinador, Mario Delgado, reciba a las encargadas de las estancias, porque han sido ignoradas por él.

Aseguró que, de no haber respuesta en breve, se convocará a la marcha nacional de protesta por la desaparición de las guarderías.

Advirtió que en el PRD saben hacer resistencia y que se luchará por conseguir la permanencia del programa.

Asimismo, en la conferencia de prensa, encargadas de las estancias infantiles nuevamente exigieron que se les prueben los supuestos actos de corrupción que acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señalaron que para poder dar el servicio, han cumplido con todos los requisitos de capacitación y protección civil que les exige el Gobierno.

Muchos certificados, indicaron, son sufragados por las estancias para poder operar en forma regular.

"No somos de ningún partido, hemos acudido con los diputados que nos abren las puertas y nos ofrecen ayuda. ¿Acaso nuestro pecado es no ser del PT o de Morena?, cuestionó Antonia Ramírez, quien opera una estancia en el Estado de México.

Indicó que se retira una ayuda de 950 pesos al mes, cuando las estancias subrogadas del IMSS tienen un costo mayor, de 3 mil pesos por niño.

"A ver ¿por qué a esas estancias no les cancelan la ayuda? ¿Esas sí trabajan bien?", cuestionó.

Pidió que el Presidente López Obrador visite las estancias infantiles y constate cómo están trabajando, cómo se da la atención a los infantes y que platique con las madres sobre cómo les ayuda el programa.