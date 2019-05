Exige oposición separación de Carlos Lomelí

Ciudad de México— Los coordinadores del PAN, PRI, MC y PRD en Cámara de Diputados exigieron una investigación inmediata de los contratos entregados al delegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, y que éste se separe del cargo mientras están las indagatorias.

"Le reiteramos al Presidente: si en serio busca acabar con el nexo entre empresarios y políticos, cuenta nuestra convicción de atender éste grave problema. Pero si no esclarece el de su propio colaborador y pretende continuar favoreciendo empresarios, estaremos enfrente, como en este caso, denunciando la falta de transparencia que en este país nos lleva a casos de corrupción", se lee en un comunicado emitido por los cuatro legisladores.

El Gobierno federal, advierte, debe explicar el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor de este mismo ámbito de Gobierno y en varias entidades de la República.

"Los coordinadores parlamentarios Verónica Juárez, del PRD; Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano y René Juárez, del PRI, exigen que se investigue de forma inmediata la red de empresas de Carlos Lomelí y sus ventas de farmacéuticos sin licitación de forma directa a los gobiernos estatales y dependencias gubernamentales del ámbito federal.

"El señor Carlos Lomelí no puede seguir siendo funcionario público en tanto sea proveedor activo y vigente de los gobiernos federal y estatales", exponen los coordinadores.

Los legisladores consideran que el tema no es partidista, ni de "grilla" o "politiquería" como ha sido calificado, sino de respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños como delegado federal en el Estado de Jalisco, pues maneja recursos públicos y programas sociales.

Se debe actuar, añaden, luego de la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cual exhibió una red de nueve empresas del actual delegado federal que han sido beneficiadas tanto en la administración anterior como con la actual, además de gobiernos estatales, como es el caso de Veracruz.

De acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños declaró tener relación solamente con 4 empresas en su 3de3 en 2018, omitiendo su participación en las 5 restantes. Sin embargo, las 9 empresas comparten en su estructura a once familiares y colaboradores cercanos al delegado, además de direcciones fiscales según el Registro Público de Comercio.

El superdelegado, detalla MCCI, recibió durante los últimos 6 años un total de 150 contratos por más de 2 mil 263 millones de pesos.

Conforme a la investigación periodística, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.

Sin embargo, también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical y Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).

Esta última empresa de diciembre de 2018 a la fecha recibió de la actual Administración ocho contratos por 164 millones de pesos por la venta de medicamentos, de los cuales seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del Gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, quien asignó directamente un contrato por 36 millones.

"Durante la campaña, el Presidente de la República, en sus conferencias mañaneras, ha reiterado el combate a la corrupción. Sin embargo, a la fecha, no ha dado muestras reales que evidencien la voluntad de querer romper con ese pacto", señalan los coordinadores.