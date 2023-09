Exige Morena demoler ¡casa de Xóchitl Gálvez en MH!

Ciudad de México.- El comité de Morena de la CDMX exigió anoche al Alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, clausurar el conjunto habitacional donde vive Xóchitl Gálvez porque aseguró que fue construido ilegalmente y, en caso de proceder, demoler la construcción. Gálvez rechazó ayer que la adquisición y uso de su vivienda fuera ilegal y reclamó que Morena le ha querido destruir todo, hasta sus empresas.

"¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?", ironizó en una comunicación en sus redes sociales.

Según una denuncia en video de Víctor Romo, exdelegado en Miguel Hidalgo, el inmueble no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

Romo sucedió a Gálvez en el cargo de Alcalde en 2018 y no presentó en su gestión ningún reclamo legal contra el fraccionamiento donde vive la actual candidata opositora.

La construcción del inmueble, sostuvo Romo en su video, fue autorizada en 2016 durante la administración de Gálvez en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Es necesario que la autoridad en Miguel Hidalgo no permita que se viole la ley y clausure de inmediato el lugar, y en caso de proceder una demolición por irregularidades en la edificación, se debe de ejecutar", señaló Morena después de la difusión de la denuncia de Romo.

Gálvez aseguró que no hay irregularidades en su vivienda valuada en 9 millones 700 mil pesos.

"Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos, cuando la autoridad me requiera le daré la información", dijo.

Y por la noche tuiteó: "Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora ¡mi casa!".

Romo también acusó a Gálvez de haber simulado haber vendido su anterior casa, luego de que incumplió terminar con su periodo de tres años como Delegada, pues no la donó como prometió sino que se la vendió a la actual diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo.

"Yo le puedo vender la casa a quien quiera y no tiene por qué ser público a quien se la vendí. Esa es información confidencial. Se vendió la casa, una parte de donó y otra parte fue para mí", sostuvo Gálvez.

Pese a ello, Romo aseguró en un video que subió a sus redes sociales que la construcción del inmueble fue autorizada en 2016, cuando Gálvez fue Delegada.

"En conclusión, Xóchitl Gálvez, o sea 'Móchitl Gálvez', autorizó y dio los permisos, autorizaciones, de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario. Toleró que fuera ilegal, o sea, chueca", afirmó Romo.

"La compró con un descuentazo. Esto se llama tráfico de influencias, conflicto de interés y una red de corrupción que construyó cuando fue gobernante", acusó.