Exige ministro alejar la política del Poder Judicial

Ciudad de México.- Amagado por Morena con un juicio político, el ministro Alberto Pérez Dayán representó el pasado lunes 5 de febrero al Poder Judicial en la ceremonia para conmemorar a la Constitución, desde donde exigió alejar la política y las militancias de la integración y decisiones de los tribunales.

"(El magistrado) tiene que obrar en función precisa, obrar quizá contra la opinión de los electores. La esencia de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político, hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarla al fondo de ella, para que no resulte en un juego de las pasiones", dijo, citando al diputado constituyente de 1917, Paulino Machorro y Narváez.

"Agrego yo: militancia y judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después".

Desde el Teatro de la República y frente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el juzgador advirtió que nada ni nadie puede estar por encima de la Carta Magna.

Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia está facultada para proteger la Constitución e invalidar cualquier violación de sus preceptos, sin importar el poder de donde provenga el agravio.

"Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. La Constitución da a la Suprema Corte las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna", expresó.

A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera al Congreso una reforma para acotar al Poder Judicial y someter a sus integrantes al voto en las urnas, Pérez Dayán dejó en claro que ninguno de los poderes es más democrático que otro.

"Los tres Poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir, precisamente por el propio estamento constitucional. Aquí ninguno es más democrático que otro", aseveró.

El ministro acudió a la ceremonia oficial en representación de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Y lo hizo tras haber sepultado, con su voto de calidad, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada desde Palacio Nacional.

"Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera entender así. Duele escucharlo, lo sé. Pero más doloroso sería dejarlo pasar. De no atender (los procesos constitucionales), esa ley no es ley y tampoco debe ser obedecida.

"Declarar su invalidez es la consecuencia de sus propios vicios, de esto no debe sorprenderse nadie. El Poder Judicial cumple su cita y da cuenta de su encomienda con independencia, con la autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos", agregó.