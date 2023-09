Exige Ebrard a Mier que no se intimide a diputados

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard y un grupo de 33 diputados que le son afines le advirtieron al coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, que no se dejarán intimidar y pidieron ser tomados en cuenta en el dictamen del presupuesto de egresos del próximo año.

El excanciller dijo que es un error estratégico intentar presionar a los diputados para que no lo respalden en la impugnación que hizo de la encuesta interna y en la conformación de su asociación civil "El camino de México".

"Le dijimos: la base de la unidad no puede ser darle órdenes o intimidar a los diputados. Pues qué es eso. Cada quien representa una trayectoria y es libre de tener sus propias ideas. Entonces, eso le quedó claro a él", señaló.

Esta mañana Ebrard y un grupo de los diputados que le son afines se reunieron a puerta cerrada con Mier en una casa de la Colonia del Valle.

"También (aprovechamos para) señalarle que hay una serie de ideas sobre el presupuesto de egresos y que normalmente no les han dado oportunidad de hacer sus comentarios específicos a las y los diputados, pero que en esta ocasión tendrá que hacerse", señaló.

Ebrard aseguró que también ha habido presiones de parte del Partido Verde a los legisladores de ese partido que se han sumado a sumado a su movimiento.

"La posición del Verde ha sido muy dada a: 'al que vaya ya no le vamos a dar oportunidad'. ¿Oportunidad de qué?, ¿de otra encuesta? O sea, ¿el sueño dorado es el encuestazo?", ironizó.

El excanciller fue entrevistado tras la reunión con Mier y otros encuentros que sostuvo con miembros de su equipos y personas que lo apoyan.

Reiteró que está a la espera de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena resuelva la impugnación que presentó en contra del proceso por el que resultó ganadora Claudia Sheinbaum debido a que estuvo plagado de irregularidades y uso de recursos públicos.

"Le estamos dando un tiempo razonable, no soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo, no es la actitud que tenemos, pero sí me parece que lo razonable es que la contesten, ya llevamos una semana y tres días", señaló.

Ebrard dijo que, de acuerdo con el resultado de la encuesta interna, él tiene al menos un 26 por ciento de la intención de voto en el país, por lo que sus planteamientos y demandas deben de tomarse en serio.

"Este es un movimiento nacional, según las cifras que él (Mario Delgado) dio, 26 por ciento de la intención del voto nacional", resaltó.

Bloque legislativo El diputado Daniel Gutiérrez aseguró que la reunión fue para darle a conocer a Mier que han decidido crear un bloque de diputados federales llamado "El camino de México" que buscará dignificar la labor legislativa.

"El objetivo es fortalecer el trabajo legislativo, fortalecer la división de Poderes", dijo.

También manifestamos nuestra preocupación por los procesos que se llevan a cabo en la Comisión Nacional de Honor y Justicia y que no se han resuelto, dijo.

Cuestionado por si van a proponer modificaciones al paquete económico, el diputado de Oaxaca y coordinador del área de finanzas públicas de la fracción respondió que buscan fortalecer el trabajo legislativo de la Cámara y de la fracción.

Sobre si es una corriente en Morena y si eso no está permitido, mencionó que la Constitución reconoce la libre asociación y que en el partido ya existen diversos grupos, como la "Ola Azul" o "Que viva la democracia".

"No somos una corriente, somos un grupo denominado "El camino de México" y el objetivo es luchar por la ruta que se han trabajado con Marcelo Ebrard.

"Lo que se va a hacer es dignificar el trabajo legislativo y generar un proyecto transformador", expuso.

Si bien en fotos salen 27 legisladores, aseguró que son casi 40 y que estarán trabajando dentro de sus partidos en los objetivos de la asociación civil formada por Ebrard.