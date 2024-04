Exige Cámara de Diputados seguridad para candidatos

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados exigió seguridad para todos los candidatos a cargos de elección popular y advirtió que otorgarla es responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, la presidenta de la Cámara, Marcela Guerra, hizo un pronunciamiento tras el asesinato ayer de la candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, aunque se hizo una referencia general sobre todos los aspirantes que han sido ejecutados en las últimas semanas.

"Condenamos enérgicamente los asesinatos y los delitos cometidos contra la integridad de candidatas y candidatos en el marco del actual proceso. Nos solidarizamos con sus familiares y deseamos pronta resignación ante su duelo.

"La integridad y seguridad de todas y de todos los candidatos a cargos de elección popular es un asunto fundamental, que incide en la estabilidad y en la funcionalidad de nuestro sistema democrático. El Estado mexicano en sus tres órdenes y en sus tres Poderes debe de asumirlo entre sus más altas prioridades", sostuvo Guerra al pedir también un minuto de silencio por todos los candidatos asesinados.

El diputado de Morena, Pedro David Ortega, del distrito 10 de Guanajuato, dijo que era desgarrador despedir a Gaytán.

"Nos encontramos en medio de un océano de dolor y nostalgia, y una profunda sed de justicia. Nos despedimos de una mujer cuya luz se apagó demasiado pronto, cuyo brillo fue oscurecido por el acto de violencia inexplicable y sin sentido.

"En nuestras mentes y nuestros corazones su recuerdo persistirá como un faro de amor, bondad, lucha y esperanza. Recordaremos los momentos compartidos desde ir casa por casa para llevar esa esperanza, esas horas bajo el sol, al canto de las consignas de la lucha social. Nos consume una pregunta importante: ¿Por qué? ¿Por qué alguien tan querida, tan llena de vida, tuvo que ser víctima de tal brutalidad? Es una pregunta que arde en nuestras mentes", expresó desde su curul.

La diputada del PRI y candidata al Senado por la Ciudad de México, Cynthia López Castro, lamentó que haya candidatas asesinadas en el actual proceso electoral.

"Nos están matando. Están matando a las candidatas y a los candidatos de este país. Van 29 candidatos y candidatas asesinados en este proceso electoral. Nos están matando a las mujeres, más todas las mujeres que se tuvieron que bajar de sus candidaturas por el miedo a ser asesinadas", dijo al manifestar condolencias por la muerte de Gisela Gaytán.

"Si muere ella, morimos todas, porque todas salimos con miedo a hacer campaña. Exigimos desde aquí al presidente de la República garantizar la seguridad de todos los candidatos y candidatas, y especialmente de las mujeres. Están matando a las candidatas en México por querer competir en una elección. Garantizarle seguridad es garantizar la democracia", manifestó la legisladora, rodeada de otras diputadas del PAN, PRI y PRD.

La perredista Gabriela Sodi reconoció que ella dejó la candidatura de reelección en el distrito 12, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque fue amenazada.

"Hemos sistemáticamente sido agredidas, hay demasiada violencia, lo que acaba de pasar con esta candidata es algo que nos puede pasar a todas las que estamos aquí.

"Hemos declinado a la reelección, sabiendo que tenemos ocho puntos arriba, porque hemos sido amenazadas, porque no hay seguridad, porque hay violencia hacia nosotras y porque tenemos miedo de ir al territorio a tocar las puertas de nuestros vecinos. Por favor, cuiden a sus candidatas y a sus candidatos. Por favor, permítanos tener elecciones democráticas y que podamos las mujeres de esta Legislatura participar en democracia", demandó.

La postura de las legisladoras de oposición molestó a Morena.

El vicecoordinador Leonel Godoy afirmó que el asesinato de candidatos era por igual, contra hombres y mujeres, que no tenía un cariz de género.

Citó que en Junta de Coordinación Política se acordó tratar el tema de los asesinatos de candidatos con seriedad.

"Me parece que tratar de darle un cariz de ser un tema de mujeres, me parece que no es correcto. Tenemos que condenar y reprobar toda la violencia que está ocurriendo porque, por ejemplo, el domingo asesinaron a un hombre, presidente Municipal de Churumuco.

"El otro fue a una mujer, Gisela, que en ambos son de nuestro partido. Y por eso nosotros asumimos seriamente el compromiso. Pero también dijimos ahí que técnicamente todos esos delitos en principio son del fuero común", mencionó.

Agregó que ambos casos deben ser atendidos por las fiscalías de Michoacán y Guanajuato porque son del fuero común.

"Debemos condenar esto que está ocurriendo. No podemos politizarlo, porque nosotros tenemos la sospecha fundada de que quisieran que este fuera una especie de clima generalizado y que no están de acuerdo en que las elecciones las ganemos nosotros, por eso pido seriedad", mencionó el morenista.