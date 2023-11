Exige AMLO a Zedillo que responda por el Fobaproa

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre 1994 y 2000, responda por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Lo anterior, luego que el ex Mandatario priista dijo antier que espera que a México no lo gobierne un Mandatario acostumbrado a decir mentiras a los ciudadanos y que es incapaz de reconocer sus propios errores.

"(...) Esto es lo que quisiera yo que me contestara Zedillo (lo del Fobaproa), pero no solo quedó en que los rescataron, sino que se hablaba de que para todos estos rescates, incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo y empiezan hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan sin avalúo, pagándole 700 millones de dólares. Eso fue lo que quebró a México, no a México, al Gobierno, porque México no se quiebra, ni se quiebra, ni se dobla, por su pueblo".

"Pero busquen también en el libro, Fobaproa: expediente abierto, hagan la revisión. Todo eso significó la política neoliberal y todo eso es lo que quieren que regrese".

Durante su participación en el Foro Global sobre Problemas de Disparidad en América Latina, Palestina e Irán, organizado por el Instituto Pearson, de la Universidad de Chicago, Zedillo dijo: "me gustaría ver un Presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un Presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores".

Sin mencionar a López Obrador, el economista planteó que también le gustaría ver en México a un Mandatario que no explote las necesidades de la gente, por medio de un discurso demagógico.

Zedillo se pronunció por un Presidente de la Repúbica que asuma toda la responsabilidad de sus acciones en el ejercicio del Gobierno.